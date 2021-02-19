مصر.. بلاغ للنائب العام ضد تامر أمين بسبب تصريحاته المسيئة للصعيد

تقدم محام ٍ مصري ببلاغ عاجل للنائب العام، ضد تامر أمين، على خلفية تصريحاته بأن أهالي الصعيد والريف يرسلون أولادهم إلى المدن الكبرى ليعملوا صبيانًا وخدمًا من أجل الإنفاق على أهلهم الذين ينجبونهم من أجل هذا الغرض.

وقال المحامي المصري أيمن محفوظ في بلاغه، اليوم الجمعة، إن“العبارات غير المسؤولة التي أطلقها الإعلامي تامر أمين في حق إخوتنا الصعايدة وأهل الريف المصري، تصريحات غير لائقة، وغير مفهوم الغرض منها، وقد أثارت غضب كافة المصريين، وتشكل جريمة قد تؤدي إلى وقوع كارثة قد تعصف بأمن مصر القومي، ونشر الفتنة والفوضى من خلال إثارة العصبية والطائفية في البلاد في وقت عصيب من عمر الوطن“.

وتابع محفوظ:“أطالب بمعاقبة تامر أمين طبقًا لنص المادتين 176 و 375 من قانون العقوبات واللتين تعاقبان بالحبس والغرامة كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على التمييز ضد طائفة من طوائف المجتمع، إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السّلم العام“.

كما طالب ”محفوظ“ في بلاغه بتطبيق القانون، وسرعة ضبطه وإحضاره، وتقديمه لمحاكمة عاجلة جزاء نكالًا لما اقترفته كلماته الآثمة بحق المصريين جميعًا، وهو معاقب عليها طبقًا لنص المادة 25 من قانون الإنترنت بأنه يعاقب بالحبس والغرامة كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية للمجتمع أو انتهك حرمة الحياة الخاصة.

من ناحية أخرى، تقدمت النائبة زينب السلايمي، عضو مجلس النواب، بطلب استجواب لأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، بشأن ما بدر من تامر أمين في برنامج ”آخر النهار“، المُذاع على قناة ”النهار“ الفضائية، من خلال تعليقه الأخير على الزيادة السكانية.

وتضمن طلب الاستجواب تقديم اعتذار رسمي إلى أهالي الريف والصعيد، مع إيقاف ”تامر أمين“ عن العمل، وتوضيح دور الإعلام نحو أهل الريف والصعيد بعد الاستخفاف بهم وهم أصل الحضارة والتاريخ.

وأعلنت هيئة المكتب في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف برنامج الإعلامي تامر أمين إلى حين استدعائه والتحقيق معه، يوم الأحد المقبل، والتأكيد على ضرورة الالتزام بمدونات النشر التي تحض على تعظيم القيم السلوكية والأخلاقية.

وقال ”أمين“ خلال برنامجه على قناة ”النهار“:“في الريف و الصعيد فيه ناس بتخلّف عشان عيالهم همه إللي يصرفوا عليهم، الولد يوديه ورشة، والبنات يشحنوهم إلى القاهرة، عشان يشتغلوا خدّمات“.