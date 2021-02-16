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شقيق عمرو أديب يكشف وضعه الصحي بعد...
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شقيق عمرو أديب يكشف وضعه الصحي بعد تعرضه لحادث سير

أكد عماد أديب، شقيق الإعلامي المصري عمرو أديب، فجر اليوم، تعرض شقيقه لحادث سير في منطقة 6 أكتوبر، مبينا بأنه نقل للمستشفى. وقال أديب في تصريح لـ"إرم نيوز" "تم

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المصدر: مريم مصطفى- إرم نيوز

أكد عماد أديب، شقيق الإعلامي المصري عمرو أديب، فجر اليوم، تعرض شقيقه لحادث سير في منطقة 6 أكتوبر، مبينا بأنه نقل للمستشفى.

وقال أديب في تصريح لـ“إرم نيوز“ ”تم إدخال شقيقي مستشفى دار الفؤاد، وسيقوم بأخذ صور أشعة وكشف طبي لتقدير مدى إصابته“.

من جهته نشر المحامي المصري طارق العوضي، عبر حسابه الشخصي بموقع ”تويتر“ تغريدة دعا فيها للإعلامي عمرو أديب بالشفاء، فكتب قائلًا: ”صادق الأماني بالشفاء العاجل للإعلامي عمرو أديب الذي تعرض لحادث بسيارته أحدث له إصابات“.

وتم تداول صور لسيارة عمرو أديب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت سيارته محطمة بالكامل من الأمام، وسط أمنيات بالشفاء العاجل.

وتعرض الإعلامي المصري عمرو أديب، لحادث سير أليم، على طريق دهشور-المحور، في محافظة الجيزة بمصر، وذلك خلال قيادته سيارته الخاصة.

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شقيق عمرو أديب يكشف وضعه الصحي بعد...
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ما سبب سجن عبدالرحمن المطيري؟

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المصدر: إرم نيوز

رحب متابعون للمشهور السعودي عبدالرحمن المطيري بعودته للظهور، إثر انتشار صورة له مع المشهور فواز العقيل، وقيل إنها أول ظهور له عقب الأنباء المتداولة حول خروجه من السجن، بعد اختفائه منذ أكثر من شهرين بشكل مفاجئ عن مواقع التواصل الاجتماعي، برفقة صديقه راكان المسند.

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