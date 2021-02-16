نقل عمرو أديب للمستشفى إثر تعرضه لحادث سير (صور)

تداول نشطاء مصريون بوقت متأخر من ليل الثلاثاء، صور حادث سير، قالوا إنه تسبب بإصابة الإعلامي عمرو أديب ونقل على إثر ذلك للمستشفى.

وأعادت صحيفة المصري اليوم المحلية، نشر الصور، معلقة إنها صور متداولة عن تعرض الإعلامي المصري لحادث سير نقل على إثره إلى المستشفى دون إيراد تفاصيل أو تأكيد المعلومة.

صور متداولة لتعرض الإعلامي عمرو أديب لحادث ونقله للمستشفى pic.twitter.com/ERloKVmZft — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) February 16, 2021

وقالت صحف محلية إن الحادث وقع بالقرب من وصلة دهشور بمدينة 6 أكتوبر، وتسبب بإصابة عمرو أديب، ويظهر من الصور بأن الحادث كان قويا حيث تضررت سيارة الإعلامي المصري بشكل كبير إثر تلقيها ضربة أمامية.

وفيما تباينت الأنباء الواردة حول حالته الصحية، أكدت صحيفة اليوم السابع أن عمرو أديب بحالة صحية جيدة، رغم تعرضه لحادث سير قوي.

وأكد الإعلامي المصري عماد الدين أديب، تعرض شقيقه عمرو أديب، لحادث سير، مؤكدًا في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“ أنه نُقل إلى مستشفى دار الفؤاد بمنطقة السادس من أكتوبر.

وأضاف أن شقيقه ”عمرو“ سيخضع لفحوصات طبية من خلال الأشعة على قدمه ليتبين مدى خطورة إصابته.

من جهته نشر المحامي المصري طارق العوضي، عبر حسابه الشخصي بموقع ”تويتر“ تغريدة دعا فيها للإعلامي عمرو أديب بالشفاء، فكتب قائلًا: ”صادق الأماني بالشفاء العاجل للإعلامي عمرو أديب الذي تعرض لحادث بسيارته أحدثت له إصابات“.