رفض استشكال سما المصري على حكم حبسها عاما بتهمة "التحريض على الفجور"

رفضت محكمة مصرية يوم الأحد، الاستشكال المقدم من محامى سما المصري، لوقف حبسها سنة بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

وكانت محكمة جنح استئناف المحكمة الاقتصادية، قد حكمت بإلغاء حبس سما المصري سنتين وإلزامها بدفع مبلغ 300 ألف جنيه غرامة، والاكتفاء بحبسها سنة وغرامة 100 جنيه، والمراقبة سنة.

يذكر أن النائب العام أمر بحبس سما المصري، لاتهامها بـ“نشر صور ومقاطع مرئية مصورة لها خادشة للحياء العام عبر حسابات خاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعالا فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصرى وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة“.

وبعرض أمر النظر في مد حبسها يوم الأحد على قاضي المعارضات، أمر بمده خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وفي وقت سابق، أظهر تسجيل صوتي مسرب للراقصة سما المصري، وهي منهارة بالبكاء بسبب تواجدها طيلة هذه الفترة داخل السجن وكثرة القضايا المقامة ضدها.

وقالت المصري في أحدث تسجيل صوتي لها مسرب من داخل محبسها، إنها مندهشة من كثرة القضايا ضدها، مشيرة إلى أنها تواجه 3 قضايا في وقت واحد، بتهمة السب والقذف والتحريض، إضافة إلى قضية جديدة في نيابة أكتوبر.

وأضافت أن هناك قضية تحريض أخرى تواجهها وتعاقبت عليها مرة، متسائلة: ”اتعاقب عليها ليه تاني“، مختتمة: ”ليه الواحد يعيش اللى باقي من عمره في السجن“.

ومنذ حبسها، اعتادت الراقصة الاستعراضية سما المصري على الحضور إلى هيئة المحكمة بالزي الأبيض، ممسكة بمصحف وسجادة صلاة داخل قفص الاتهام.