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رفض استشكال سما المصري على حكم حبسه...
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رفض استشكال سما المصري على حكم حبسها عاما بتهمة "التحريض على الفجور"

رفضت محكمة مصرية يوم الأحد، الاستشكال المقدم من محامى سما المصري، لوقف حبسها سنة بتهمة التحريض على الفسق والفجور. وكانت محكمة جنح استئناف المحكمة الاقتصادية، قد

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المصدر: عبدالله المصري- إرم نيوز

رفضت محكمة مصرية يوم الأحد، الاستشكال المقدم من محامى سما المصري، لوقف حبسها سنة بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

وكانت محكمة جنح استئناف المحكمة الاقتصادية، قد حكمت بإلغاء حبس سما المصري سنتين وإلزامها بدفع مبلغ 300 ألف جنيه غرامة، والاكتفاء بحبسها سنة وغرامة 100 جنيه، والمراقبة سنة.

يذكر أن النائب العام أمر بحبس سما المصري، لاتهامها بـ“نشر صور ومقاطع مرئية مصورة لها خادشة للحياء العام عبر حسابات خاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعالا فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصرى وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة“.

وبعرض أمر النظر في مد حبسها يوم الأحد على قاضي المعارضات، أمر بمده خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وفي وقت سابق، أظهر تسجيل صوتي مسرب للراقصة سما المصري، وهي منهارة بالبكاء بسبب تواجدها طيلة هذه الفترة داخل السجن وكثرة القضايا المقامة ضدها.

وقالت المصري في أحدث تسجيل صوتي لها مسرب من داخل محبسها، إنها مندهشة من كثرة القضايا ضدها، مشيرة إلى أنها تواجه 3 قضايا في وقت واحد، بتهمة السب والقذف والتحريض، إضافة إلى قضية جديدة في نيابة أكتوبر.

وأضافت أن هناك قضية تحريض أخرى تواجهها وتعاقبت عليها مرة، متسائلة: ”اتعاقب عليها ليه تاني“، مختتمة: ”ليه الواحد يعيش اللى باقي من عمره في السجن“.

ومنذ حبسها، اعتادت الراقصة الاستعراضية سما المصري على الحضور إلى هيئة المحكمة بالزي الأبيض، ممسكة بمصحف وسجادة صلاة داخل قفص الاتهام.

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رفض استشكال سما المصري على حكم حبسه...
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الكشف عن سبب وفاة المذيع الأسطوري لاري كينغ

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المصدر: لميس منصور ـ إرم نيوز

كشفت شهادة وفاة المذيع الأمريكي الأسطوري لاري كينغ، عن أن تعفن الدم، والذي من المحتمل أن يكون ناتجا عن عدوى بكتيرية أصابته، بعد أسابيع فقط من تعافيه من فيروس كورونا، كانت وراء وفاته.
ووفقا لشهادة الوفاة التي حصلت عليها مجلة ”بيبول“ الأمريكية، فقد توفي كينغ عن عمر 87 عاما، في 23 يناير، ولم تكن وفاته مرتبطة بشكل مباشر بدخوله المستشفى بسبب فيروس كورونا، في ديسمبر من العام الماضي.
وتكشف شهادة الوفاة السبب الرئيس لوفاة كينغ على أنه تعفن الدم، وهو صدمة جهازية مميتة تحدث عندما يتلف جهاز المناعة في الجسم، وينتج عن عدوى بكتيرية طفيفة.
كما تم إدراج الأسباب الثانوية للوفاة على أنها فشل تنفسي حاد بسبب نقص الأكسجين؛ ما يعني انخفاضا شديدا في مستوى الأكسجين في الدم، ومرض كلوي في المرحلة الأخيرة، وكلتا الحالتين من الأعراض المحتملة للإنتان.
وفي الـ23 من يناير الماضي، كشفت وسائل الإعلام، أن وفاة أسطورة الإعلام الأمريكي، كانت بسبب مضاعفات فيروس كورونا المستجد، في مستشفى في مدينة لوس أنجلوس.
وكان الراحل يعاني من داء السكري من النوع الثاني، إضافة إلى مشكلات صحية أخرى، إذ أصيب بسرطان الرئة وتعرّض لأزمات قلبية عدة، وذبحة صدرية ناجمة عن انخفاض تدفق الدم إلى القلب.
وعلى الرغم من اعتلال صحته، استمر كينغ في استضافة برنامجه الحواري الأسبوعي، حتى وفاته.
وعلى صعيد آخر، كان لاري حريصا على حماية أبنائه حتى بعد وفاته، وفي وصية مكتوبة بخط اليد حصلت عليها مجلة بيبول، طلب كينغ تقسيم ممتلكاته بالتساوي بين أبنائه الخمسة: لاري كينغ جونيور (59 عاما )، كانون (20 عاما)، وتشانس (21 عاما)، وكذلك الابن الراحل آندي وابنته الراحلة تشايا.
وجاء في الوثيقة: ”هذه هي وصيتي الأخيرة، في حالة وفاتي، في أي يوم، أريد أن يتم تقسيم أموالي بنسبة 100 % بالتساوي بين أبنائي“.

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