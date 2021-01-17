تأييد حبس سما المصري في قضية "سب ريهام سعيد"

قررت محكمة جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية في مصر، اليوم الأحد، تأييد حكم حبس الفنانة سما المصري 6 أشهر، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه (6300 دولار) إضافة إلى تعويض مدني بقيمة 40 ألفا أخرى في اتهامها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد.

ورفضت المحكمة الاستشكال المقدم من المستشار أشرف ناجي، محامي سما المصري، لوقف حكم حبسها، وذلك بعد صدور قرار مسبق بحبسها سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، قبل أن تخفف محكمة مستأنف الحكم لـ 6 أشهر فقط.

وسبق وتقدم المحامي شعبان سعيد، وكيلا عن الإعلامية ريهام سعيد، ببلاغ للنائب العام ضد سما المصري بتهمة السب والقذف وتم إحالته لنيابة شمال القاهرة التي تولت التحقيق في الواقعة.

وقالت ريهام سعيد في البلاغ رقم 11598 لسنة 2019، المشكو في حقها صورت في أغسطس الماضي، مقطع فيديو تحدثت فيه عن الشاكية وما قررته في حلقة عن مرضى السمنة بإحدى حلقات برنامجها على إحدى الفضائيات.

وأضاف مقدم البلاغ، أن المصري وجهت عبارات تحمل سبًا وقذفًا وانتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة لريهام سعيد، موضحًا أنها ذكرت مواقف للأخيرة، ساخرة منها.

يذكر أن المحكمة سبق وألغت حبس الراقصة الاستعراضية المصرية سما المصري، ثلاثة أعوام وإلزامها بدفع مبلغ 300 ألف جنيه غرامة.

واكتفى الحكم الجديد بأن يتم الاكتفاء بحبس سما المصري مدة عام وإلغاء الغرامة والاكتفاء بالغرامة 100 جنيه، والمراقبة لمدة عام آخر، وذلك في قضية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

وكشف أمر الإحالة أن ”التهمة في شهر تشرين الأول/ أكتوبر العام 2019، نشرت بعد عرضها صورًا خادشة للحياء العام ومقاطع مصورة لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية، على نحو يخدش الحياء العام وعلى النحو المبين بالتحقيقات“.

ونسبت النيابة العامة المصرية، للمتهمة ارتكاب جرائم نشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها في مواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعالا فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها.

كما وجهت النيابة لها تهم الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات على الشبكة المعلوماتية، بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.