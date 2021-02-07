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السعودية.. صحة جدة تتعهد بمحاسبة مش...
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السعودية.. صحة جدة تتعهد بمحاسبة مشغّل ممثلة تونسية في عيادة تجميل دون شهادة

تعهدت السلطات الصحية المختصة، في مدينة جدة السعودية، الأحد، بمحاسبة المسؤول عن تشغيل الممثلة التونسية سامية الطرابلسي، مستشارة لجراح تجميل شهير في جدة، دون أن

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المصدر: فريق التحرير

تعهدت السلطات الصحية المختصة، في مدينة جدة السعودية، الأحد، بمحاسبة المسؤول عن تشغيل الممثلة التونسية سامية الطرابلسي، مستشارة لجراح تجميل شهير في جدة، دون أن تمتلك شهادة طبية.

ونقلت وسائل إعلام تصريحات عن مسؤولين في صحة جدة قالوا فيها:“تم البحث حول ما تم تداوله بشأن مقيمة عربية عملت في عيادة خاصة دون ترخيص“.

وتبين أن الممثلة التونسية ”عملت قبل أكثر من 6 سنوات، وسنحاسب المسؤول عن ذلك“.

وذكرت صحيفة ”سبق“ السعودية، اليوم الأحد، أن“صحة جدة تحقق في ادعاءات ممثلة تونسية ظهرت في أحد البرامج التلفزيونية التونسية، تزعم عملها لسنوات كمستشارة مع جراح تجميل استشاري شهير في جدة، وتعطي إبر فيلر بوتوكس دون أن تملك شهادة طبية ولا حتى شهادة صحية“.

وكانت الممثلة قالت في برنامج تلفزيوني على قناة ”التونسية“، إنها ”كانت تعمل مستشارة مع الجراح ويأخذ برأيها، لأن لديها نظرة جمالية، وتعرف ما يحتاج إليه الشخص“.

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السعودية.. صحة جدة تتعهد بمحاسبة مش...
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الفنان الأردني متعب الصقار يكشف تطورات حالته الصحية.. ويؤكد: "العتب على قد العشم"‎‎

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المصدر: وسن الرنتيسي - إرم نيوز

كشف الفنان الأردني متعب الصقار تفاصيل حالته الصحية بعد دخوله للمستشفى، فقد أجرى اليوم الأحد عملية جراحية، استمرت قرابة الساعتين، وتم من خلالها فتح شريانين بقدمه في المنطقة الواقعة تحت الركبة بعد أن تبين أنهما مغلقان بالكامل.

وصرح الصقار في حديثه لـ ”إرم نيوز“، أن وضعه الصحي ”مستقر حاليا، وأن الجراحة تمت بنجاح وتم نقله من غرفة العمليات إلى غرفته بهدف متابعة حالته“.

وفيما يتعلق برسالة العتب التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان: ”له يا بلد“، وكان لها تأثير في الشارع الأردني، بين الصقار بأن عتابه جاء لأن ”العتب على قد العشم“، على حد وصفه.

وأشار إلى أن ”كورونا دمرت حياته، فلا يوجد أي حفلات غنائية أو عمل، ولديه 6 أفراد يعيلهم، وكلفة العلاج باهظة ولم يستطع تحمل تغطيتها“.

وقال الصقار إن ”رسالة العتب جاءت بنتائج إيجابية، فقد تحمل ولي العهد الأمير حسين تكلفة العلاج على حساب الديوان الملكي“.

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