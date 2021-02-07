السعودية.. صحة جدة تتعهد بمحاسبة مشغّل ممثلة تونسية في عيادة تجميل دون شهادة

تعهدت السلطات الصحية المختصة، في مدينة جدة السعودية، الأحد، بمحاسبة المسؤول عن تشغيل الممثلة التونسية سامية الطرابلسي، مستشارة لجراح تجميل شهير في جدة، دون أن تمتلك شهادة طبية.

ونقلت وسائل إعلام تصريحات عن مسؤولين في صحة جدة قالوا فيها:“تم البحث حول ما تم تداوله بشأن مقيمة عربية عملت في عيادة خاصة دون ترخيص“.

صحة جدة: تم البحث حول ماتم تداوله بشأن مقيمة عربية عملت في عيادة خاصة دون ترخيص وتبين أنها عملت قبل أكثر من 6 سنوات ، وسوف نحاسب المسؤول عن ذلك. — أخبار السعودية (@SaudiNews50) February 7, 2021

وتبين أن الممثلة التونسية ”عملت قبل أكثر من 6 سنوات، وسنحاسب المسؤول عن ذلك“.

وذكرت صحيفة ”سبق“ السعودية، اليوم الأحد، أن“صحة جدة تحقق في ادعاءات ممثلة تونسية ظهرت في أحد البرامج التلفزيونية التونسية، تزعم عملها لسنوات كمستشارة مع جراح تجميل استشاري شهير في جدة، وتعطي إبر فيلر بوتوكس دون أن تملك شهادة طبية ولا حتى شهادة صحية“.

تونس |

الممثلة التونسيه سامية الطرابلسي:

عملت في جدة بالسعودية كطبيبة ولا عندي شهادة طب .. لكن عندي نظرة جمالية

pic.twitter.com/uk5EYhvxys — ‏هيئة المشاهير (@no_oo51) February 6, 2021

وكانت الممثلة قالت في برنامج تلفزيوني على قناة ”التونسية“، إنها ”كانت تعمل مستشارة مع الجراح ويأخذ برأيها، لأن لديها نظرة جمالية، وتعرف ما يحتاج إليه الشخص“.