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السعودية.. فتح تحقيق في ادعاءات ممث...
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السعودية.. فتح تحقيق في ادعاءات ممثلة تونسية حول عملها بعيادة تجميل دون شهادة

فتحت السلطات الصحية في مدينة جدة السعودية، تحقيقا فيما قالته الممثلة التونسية سامية الطرابلسي، حول أنها كانت تعمل مستشارة لجراح تجميل شهير في جدة، دون أن تمتلك

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المصدر: فريق التحرير

فتحت السلطات الصحية في مدينة جدة السعودية، تحقيقا فيما قالته الممثلة التونسية سامية الطرابلسي، حول أنها كانت تعمل مستشارة لجراح تجميل شهير في جدة، دون أن تمتلك شهادة طبية.

وذكرت صحيفة ”سبق“ السعودية، الأحد، أن ”صحة جدة تحقق في ادعاءات ممثلة تونسية ظهرت في أحد البرامج التلفزيونية التونسية، تزعم عملها لسنوات كمستشارة مع جراح تجميل استشاري شهير في جدة، وتعطي إبر فيلر بوتوكس دون أن تملك شهادة طبية ولا حتى شهادة صحية“.

ونقلت الصحيفة عن ”الشؤون الصحية“ بجدة، أنه ”جار التحقق من الادعاءات، وسيتم إصدار توضيح حال اكتمال التحقيق“.

وكانت الممثلة قالت في برنامج تلفزيوني على قناة ”التونسية“، إنها ”كانت تعمل مستشارة مع الجراح ويأخذ برأيها؛ لأن لديها نظرة جمالية وتعرف ما يحتاج إليه الشخص“.

وأثارت تصريحات الطرابلسي، جدلا واسعا بين المواطنين السعوديين على موقع تويتر، والذين طالب بعضهم بالكشف عن هوية الطبيب ومحاسبته.

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السعودية.. فتح تحقيق في ادعاءات ممث...
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إيران تعلن إنتاج لقاح ضد كورونا يؤخذ عبر الحقن والاستنشاق

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المصدر: طهران - إرم نيوز

أعلنت إيران، يوم الأحد، إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا يتم تلقيه عبر الحقن والاستنشاق.

وكشفت مؤسسة ”الرازي“ لأبحاث اللقاحات الإيرانية، عن إنتاجها للقاح مضاد لفيروس كورونا، باسم ”كوفو بارس“.

وقال وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، إن لقاح ”كوفو بارس“ يتم اختباره في الوقت الراهن على الإنسان ضمن التجارب السريرية، دون وصوله إلى المرحلة النهائية كلقاح حتى الآن.

من جانبه، قال سورنا ستاري مساعد الرئيس الإيراني للشؤون العلمية على إنتاج اللقاح، إن إيران ”واحدة من الدول المتقدمة في إنتاج اللقاحات، ورغم أننا تحركنا مسبقا في الاتجاه الخاطئ، إلا أننا عدنا للمسار الصحيح بإنتاج لقاح كورونا هذا“.

وأضاف ستاري في تصريحات نقلتها وكالة أنباء ”فارس“ الإيرانية، أن ”إيران عملت على إنتاج لقاح كورونا عبر 3 أساليب، شملت جميعها الاعتماد على القوى العلمية المحلية العاملة في مجال إنتاج الأدوية واللقاحات“.

وبحسب وكالة ”فارس“، يشتمل لقاح ”كوفو بارس“ الإيراني على واحد من البروتينات الخاصة بفيروس كورونا ويُدعى ”اسبايك“، الأمر الذي يساعد اللقاح على عدم فقدان أثره مقابل التغيرات الجينية للفيروس.

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