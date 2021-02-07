السعودية.. فتح تحقيق في ادعاءات ممثلة تونسية حول عملها بعيادة تجميل دون شهادة

فتحت السلطات الصحية في مدينة جدة السعودية، تحقيقا فيما قالته الممثلة التونسية سامية الطرابلسي، حول أنها كانت تعمل مستشارة لجراح تجميل شهير في جدة، دون أن تمتلك شهادة طبية.

وذكرت صحيفة ”سبق“ السعودية، الأحد، أن ”صحة جدة تحقق في ادعاءات ممثلة تونسية ظهرت في أحد البرامج التلفزيونية التونسية، تزعم عملها لسنوات كمستشارة مع جراح تجميل استشاري شهير في جدة، وتعطي إبر فيلر بوتوكس دون أن تملك شهادة طبية ولا حتى شهادة صحية“.

ونقلت الصحيفة عن ”الشؤون الصحية“ بجدة، أنه ”جار التحقق من الادعاءات، وسيتم إصدار توضيح حال اكتمال التحقيق“.

وكانت الممثلة قالت في برنامج تلفزيوني على قناة ”التونسية“، إنها ”كانت تعمل مستشارة مع الجراح ويأخذ برأيها؛ لأن لديها نظرة جمالية وتعرف ما يحتاج إليه الشخص“.

تونس |

الممثلة التونسيه سامية الطرابلسي:

عملت في جدة بالسعودية كطبيبة ولا عندي شهادة طب .. لكن عندي نظرة جمالية

pic.twitter.com/uk5EYhvxys — ‏هيئة المشاهير (@no_oo51) February 6, 2021

وأثارت تصريحات الطرابلسي، جدلا واسعا بين المواطنين السعوديين على موقع تويتر، والذين طالب بعضهم بالكشف عن هوية الطبيب ومحاسبته.

أتمنى أن تكافئ ساميه الطرابلسي على إعترافها لو لم تعترف لما علمنا ولتحفيز غيرها على الإعتراف لكي تظهر بعض الأخطاء المستورة . #وزارة_الصحة — عبدالله (@Abdullah94149) February 7, 2021