باراك أوباما وميشيل يعلنان عن 6 مشاريع جديدة مع "نتفليكس"

كشف الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وزوجته ميشيل عن 6 مشاريع جديدة كجزء من صفقتهما متعددة السنوات مع ”نتفليكس“.

وأعلن الزوجان أنهما سينتجان مجموعة متنوعة من البرامج التلفزيونية والأفلام الجديدة، بما في ذلك عمل عن أول رجل يصعد لقمة جبل إيفرست، من خلال شركتهما ”هاير جراوند برودكشنز“.

كما أوضحا أيضًا؛ أنهما يعملان على 4 أفلام جديدة ومسلسلين تلفزيونيين؛ من بينها سلسلة أفلام وثائقية عن المتنزهات الوطنية وفيلم خيال علمي.

وقال باراك وميشيل أوباما في بيان: ”لقد أنشأنا أرضية سابقة يمكن بناء مجموعة من المشاريع القادمة وتكملة المسار المذهل الذي صنعته أفلام مثل ”Crip Camp“ و ”Becoming“ و ”American Factory“ الحائز على جائزة الأوسكار“.

وأضاف البيان: ”من الخيال العلمي إلى عالمنا الطبيعي وغيرها، تواصل شركة هاير جراوند سعيها الدؤوب للحصول على رؤى جديدة وشخصيات مقنعة وجرعة صحية من الإلهام“.

ومن جانبه أيضًا، تحدث تيد ساراندوس، الرئيس التنفيذي المشارك وكبير مسؤولي المحتوى في نتفليكس عن التعاون القادم مع ميشيل وباراك، قائلًا: ”لقد جذبت الأعمال السابقة، الجماهير في جميع أنحاء العالم، وأبرزت قائمتهم الجديدة تنوع البرامج وعمقها بالإضافة إلى قصص جديدة ومثيرة“.

وبالرغم من ذلك، لم يتم الكشف عن المبلغ الذي تلقته عائلة أوباما كجزء من صفقة ”نتفليكس“، إلا أن المنتجين شوندا رايمز ورايان مورفي قد تلقيا ما يزيد عن 100 مليون دولار في شراكاتهما الخاصة مع ”نتفليكس“.

ووقعت عائلة أوباما في مارس/آذار 2018 صفقة مشتركة بقيمة 65 مليون دولار مع أكبر دار نشر في العالم ”راندوم هاوس“ من أجل نشر مذكراتهما الخاصة، وأطلقت ميشيل أوباما كتابها ”وأصبحت“ في نوفمبر من ذلك العام، وتم نشر كتاب ”الأرض الموعودة“ لباراك أوباما في نوفمبر 2020.

يُشار إلى أن شركة ”هاير جراوند برودكشنز“ تم إنشاؤها بالشراكة بين باراك وميشيل أوباما مع نتفليكس في 2018، ولم يكن لدى عائلة أوباما خبرة كبيرة في الإنتاج قبل إبرام هذه الصفقة الضخمة.

واستعانت الشركة بالعديد من المتخصصين في هذا المجال، حيث تم تعيين المنتجة بريا سواميناثان وتونيا دافيس كرئيسين مشاركين لشركة الإنتاج في فبراير/شباط 2019.