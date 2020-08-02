الأخ غير الشقيق لـ"باراك أوباما"يصفه بـ"البارد والقاسي والمتكبر"

وصف مالك أوباما الأخ غير الشقيق للرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، بأنه بارد وقاس.

وقال مالك البالغ من 62 عاما لصحيفة ”نيويورك بوست“ عبر سكايب من منزله في كينيا للترويج لكتابه الجديد Big Bad Brother From Kenya “ إن باراك أوباما أصبح غنيًا ثم أصبح متكبرًا“.

وأضاف ”أن أخاه باراك من أنواع الأشخاص الذين يريدون أن يقدسهم الآخرون ”، مشيرا إلى أنه لا يعتبره مقدسًا ولا يريد ذلك، وقال “ أنا أخوه الأكبر لذا لن أفعل ذلك“.

وأضاف: ”أنه ما زال يدعم الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب بنسبة 110% ، لأنه ليس مزيفًا، كما أنه جريء ولا يخاف“.

في المقابل، سخر مالك أوباما من المرشح الديمقراطي، جو بايدن، مشيرًا إلى أنه ذو أفكار قديمة وفرصة فوزه ضعيفة.

وليس مستغربًا أن يدعم مالك إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وكان مالك أوباما الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والكينية قد لفت إلى أنه قضى الـ 22 عامًا الماضية في إعداد كتابه الجديد الذي يتكون من 435 صفحة، وظهر لأول مرة على أمازون في 11 يوليو/ تموز.

يُذكر أن مالك وباراك أوباما لديهما نفس الأب باراك حسين أوباما الأب، الذي توفي في حادث سيارة العام 1982.

والتقى الأخوان غير الشقيقين لأول مرة في العام 1985، عندما كان باراك يبلغ من العمر 24 عامًا وأصبح لديهما علاقة وثيقة لسنوات، إلا أن العلاقة توترت بعد انتخابه للرئاسة.