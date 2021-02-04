فتاة "تيك توك" المصرية منة عبدالعزيز تحاول الانتحار في بث مباشر

حاولت فتاة التيك توك المصرية منة عبدالعزيز الانتحار في بث مباشر، بسبب ما تعانيه مؤخرًا من تدهور في حالتها النفسية.

وظهرت عبدالعزير في مقطع فيديو جرى تداوله بشكل واسع في حالة انهيار وبكاء، نافية عن نفسها ارتكاب أي أفعال محرمة.

وقالت: ”أنا كان نفسي يبقى ليا أم وأب زيكم، كل الناس فاكرة أني معايا فلوس وبعمل حاجات حرام“.

وتابعت: ”كل إللي عايزة أقوله إني عمري في حياتي ما عملت حاجة حرام وربنا هو إللي عارف النية، وربنا هو إللي حاسس بيا عشان أنا عمري ما عملت حاجة حرام“.

ووجهت منة حديثها لمتابعيها قائلة: ”أنتم السبب“ ثم قامت بمحاولة قطع شرايين يدها مستخدمة شفرة حادة.

وكانت منة قد أحدثت جدلًا واسعًا خلال العام الماضي في مصر، بعد بثها مقطع فيديو بدت فيه في حالة انهيار مع وجود آثار كدمات على وجهها وتأكيدها بتعرضها للاغتصاب وهتك عرضها من قبل أصدقائها.