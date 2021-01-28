وفاة الفنان اللبناني جان خضير بفيروس كورونا

توفي الفنان اللبناني جان خضير، يوم الأربعاء، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت بلدية ”علما زغرتا“، مسقط رأس خضير، بيان نعي على صفحتها في ”فيسبوك“، جاء فيه: ”رئيس وأعضاء بلدية علما ينعون على رجاء القيامة الفقيد الغالي جان مخايل خضير نائب رئيس بلدية علما“.

ونعى عدد كبير من نجوم الفن والإعلام في لبنان، الفنان جان خضير، الذي يعد واحدًا من نجوم الزمن الجميل في لبنان.

وكتبت الفنانة هيفاء وهبي عبر حسابها في تويتر: ”خالص عزائي لوفاة الممثل القدير جان خضير رحمه الله وألهم أهله الصبر والسلوان“.

خالص عزائي لوفاة الممثل القدير #جان_خضير رحمه الله وألهم أهله الصبر والسلوان — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) January 28, 2021

وكتبت الفنانة داليدا خليل عبر حسابها في موقع تويتر: ”وداعاً للصديق الحبيب جان خضير“.

وداعآ للصديق الحبيب جان خضير🙏🙏 pic.twitter.com/0iDQ8epfyd — Dalida Khalil (@DalidaKhalil) January 27, 2021

وقال الممثل اللبناني باسم مغنية في تغريدة له عبر تويتر:“ الله يرحمك جان خضير رفيق طفولتنا“.

الله يرحمك جان خضير رفيق طفولتنا#كورونا pic.twitter.com/dlVm3AzIrB — Bassem Moughnieh (@Bassemmoughnieh) January 27, 2021

وكتب المخرج اللبناني شربل خليلفي، في تغريدة له: ”صديق وفنان وعزيز غادرنا.. جان خضير سرقته الكورونا اللعينة.. نفسك بالسما يا جان“.

وقدم جان خضير، عددا من الأعمال، مثل: ”المعلمة والأستاذ“، و“نساء في العاصفة“، و“ذكرى“، و“غداً يوم آخر“، و“بربر آغا“ و“أربع مجانين وبس“، و“لعبتي“ و“اسمها لا“.