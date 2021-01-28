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وفاة الفنان اللبناني جان خضير بفيرو...
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وفاة الفنان اللبناني جان خضير بفيروس كورونا

توفي الفنان اللبناني جان خضير، يوم الأربعاء، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد. ونشرت بلدية "علما زغرتا"، مسقط رأس خضير، بيان نعي على صفحتها في "فيسبوك"، جاء

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المصدر: أسماء حلمي - إرم نيوز

توفي الفنان اللبناني جان خضير، يوم الأربعاء، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت بلدية ”علما زغرتا“، مسقط رأس خضير، بيان نعي على صفحتها في ”فيسبوك“، جاء فيه: ”رئيس وأعضاء بلدية علما ينعون على رجاء القيامة الفقيد الغالي جان مخايل خضير نائب رئيس بلدية علما“.

ونعى عدد كبير من نجوم الفن والإعلام في لبنان، الفنان جان خضير، الذي يعد واحدًا من نجوم الزمن الجميل في لبنان.

وكتبت الفنانة هيفاء وهبي عبر حسابها في تويتر: ”خالص عزائي لوفاة الممثل القدير جان خضير رحمه الله وألهم أهله الصبر والسلوان“.

وكتبت الفنانة داليدا خليل عبر حسابها في موقع تويتر: ”وداعاً للصديق الحبيب جان خضير“.

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وقال الممثل اللبناني باسم مغنية في تغريدة له عبر تويتر:“ الله يرحمك جان خضير رفيق طفولتنا“.

وكتب المخرج اللبناني شربل خليلفي، في تغريدة له: ”صديق وفنان وعزيز غادرنا.. جان خضير سرقته الكورونا اللعينة.. نفسك بالسما يا جان“.

وقدم جان خضير، عددا من الأعمال، مثل: ”المعلمة والأستاذ“، و“نساء في العاصفة“، و“ذكرى“، و“غداً يوم آخر“، و“بربر آغا“ و“أربع مجانين وبس“، و“لعبتي“ و“اسمها لا“.

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