وفاة الممثلة الأمريكية كلوريس ليتشمان

توفيت الممثلة الأمريكية كلوريس ليتشمان، يوم الأربعاء، عن 94 عاما، حسبما قالت وكيلتها الإعلامية في بيان.

وأضافت الوكيلة الإعلامية جولييت جرين بأن الممثلة الشهيرة الحائزة على ثماني جوائز غرامي، وعلى جائزة الأوسكار عن دورها في فيلم (The Last picture show) توفيت وفاة طبيعية في منزلها بولاية كاليفورنيا.

وولدت ليتشمان في 30 أبريل 1926، ودرست في جامعتي ولاية إيلينوي ونورث وسترن، وتخصصت بالدراما.

بدأت الظهور على شاشات التلفزيون في الأفلام، بعد فترة قصيرة من مشاركتها بمسابقة ملكة جمال أمريكا وملكة جمال شيكاغو عام 1946.

وقبل ذلك كانت نشطة بمشاركتها على مسرح ”دي موين“.