مصر.. تأييد إخلاء سبيل حنين حسام وتجديد حبس مودة الأدهم 45 يوما

قررت محكمة الجنايات في مصر، اليوم الأربعاء، رفض استئناف النيابة العامة، وأيدت إخلاء سبيل فتاة ”تيك توك“ حنين حسام، في اتهامها بالاتجار في البشر.

كما قررت المحكمة قبول استئناف النيابة على إخلاء سبيل مودة الأدهم فتاة ”تيك توك“، لاتهامها بالاتجار في البشر، ومحاولة استقطاب فتيات للعمل معها، بكفالة 5 آلاف جنيه (نحو 320 دولارا)، وقررت تجديد حبسها 45 يوماً على ذمة التحقيقات.

وكان قاضي المعارضات في مصر قرر، أمس الثلاثاء، إخلاء سبيل الفتاتين حنين حسام ومودة الأدهم، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لمودة، و15 ألف جنيه (950 دولارا) لحنين حسام.

وتبين من تحقيقات النيابة العامة في مصر ارتكاب المتهمتين جريمة الاتجار بالبشر بتعاملهما مع أشخاص طبيعيين، هنَّ فتيات تم استخدامهن في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائها على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالًا لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية.