مصر تكشف النتيجة النهائية لتقرير الطب الشرعي حول وفاة حاتم علي

كشفت السلطات القضائية المصرية، الثلاثاء، تفاصيل تقرير الطب الشرعي النهائي، في واقعة وفاة المخرج السوري حاتم علي.

وأثبت تقرير الطب الشرعي، أن الوفاة طبيعية ولا شبهة جنائية بها، وأن حاتم علي توفي داخل غرفته بأحد فنادق القاهرة مرتديا كامل ملابسه، ولا توجد أي آثار عنف في غرفته، كما تبين من مناظرة الجثة عدم وجود أي آثار جروح أو كدمات.

وأصدرت النيابة العامة في مصر، نهاية الشهر الماضي، قرارا بتشريح جثمان المخرج حاتم علي، الذي وافته المنية داخل أحد فنادق القاهرة.

وجاء قرار النيابة العامة وقتها لبيان أسباب الوفاة، كما طلبت من الطب الشرعي موافاتها بتقرير الصفة التشريحية، حتى يتسنى لها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك، فيما رفض أفراد من أسرة المخرج السوري الراحل آنذاك تشريح جثمانه.

ورحل المخرج البارز عن عمر ناهز 58 عاما؛ نتيجة تعرضه لأزمة قلبية.

وكان آخر ما أخرجه الراحل مسلسل ”أهو ده اللي صار“ الذي عُرض في 2019، بينما أخرج قبله مسلسل ”كأنه امبارح“ وعرض في 2018.