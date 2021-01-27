حكم جديد على الفنانة المغربية دنيا بطمة في قضية "حمزة مون بيبي"

قضت محكمة مراكش في المغرب، اليوم الأربعاء، بالسجن النافذ لأربعة أشهر إضافية بحق المغنية دنيا بطمة، مع تأييد الحكم الابتدائي بحق شقيقتها ابتسام، في القضية المعروفة إعلاميا بـ“حمزة مون بيبي”.

ومع الحكم الجديد تصبح مدة الحكم على دنيا بطمة سنة كاملة، بعد الحكم عليها في وقت سابق بثمانية أشهر وغرامة ألف دولار، فيما تم الحكم على شقيقتها بالمدة ذاتها والغرامة، إضافة إلى إلزامهما بتعويض قدره ألفا دولار لكل من المغنية سعيدة شرف، ومصممة الأزياء سلطانة.

وأثارت قضية حساب ”حمزة مون بيبي“ جدلا في المغرب، إذ عُرف الحساب بتشهيره بفنانين وشخصيات عامة داخل وخارج المغرب.

وتم اتهام دنيا بطمة بـ“المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم“.