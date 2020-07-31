صالح الجسمي يكذب دنيا بطمة وينشر حكم إدانتها بقضية "حمزة مون بيبي"

كذّب الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، الفنانة المغربية دنيا بطمة، بشأن تصريحها ببراءتها من التهم الموجهة إليها في قضية حساب ”حمزة مون بيبي“.

ونشر صالح الجسمي التهم الموجهة إلى دنيا بطمة بحسب بيان المحكمة الرسمي، في خاصية ”استوري“ عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“، مؤكدا أنها ”مدانة إدانة كاملة ولا يوجد متورط في تلك القضية نال براءة من التهم“.

وأشار إلى أنّ ما تروّج له دنيا بطمة غير صحيح؛ وقال إن ”التهم التي تخص قضية حساب (حمزة مون بيبي) والحكم عليها في هذه القضية والإدانة واضحة لجميع المتهمين بما فيهم دنيا بطمة“.

وجاء في منطوق الحكم الذي نشره الجسمي: ”نصرح أن التحقيق أنتج أدلة كافية على ارتكاب دنيا بطمة جنح المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريقة الاحتيال“.

وأردف صالح الجسمي في تعليقه: ”الأوراق التي نشرتها واضحة وصريحة وأتمنى من الحسابات الخليجية عدم تضليل المتابعين“.

يُذكر أن المحكمة أصدرت حكمها أمس بسجن دنيا بطمة 8 أشهر وتغريمها 10 آلاف درهم.