"الموسيقيين المصريين" توجه إنذارا لأحمد الفيشاوي بسبب حمو بيكا

وجهت نقابة المهن الموسيقية في مصر، إنذارًا للفنان أحمد الفيشاوي، بسبب أغنية ”نمبر 2″، والتي يظهر فيها مطرب المهرجانات حمو بيكا، الممنوع من الغناء بقرار منها.

وطالبت نقابة الموسيقيين المصرية، أحمد الفيشاوي، حذف مشاهد حمو بيكا من أغنيته الجديدة ”نمبر 2″؛ لأنه غير مسجل بأي نقابة فنية.

وأشارت نقابة الموسيقيين، إلى أن هذا الأمر ليس له علاقة بتقديم حمو بيكا اعتذارا لمجلس النقابة برئاسة النقيب هاني شاكر.

وعلق أحمد رمضان، سكرتير نقابة المهن الموسيقية، على ظهور حمو بيكا، في كليب ”نمبر 2″، في تصريحات صحفية بأن: ”نقابة الموسيقيين ستأخذ قرارًا ضد الفيشاوي بعد طرح الكليب، لأن النقابة لا يمكنها اتخاذ قرار ضده، دون رؤية المحتوى المعروض“.

وأعلن الفنان المصري أحمد الفيشاوي، منذ أيام، انتهاءه من تصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة (NUBMER 2)، التي تم تأجيلها عدة مرات.

ونشر ”الفيشاوي“، عبر حسابه الرسمي على موقع ”إنستغرام“ صورة من كواليس الأغنية، وعلق عليها: ”خلصنا تصوير نمبر 2“.

وينتظر الفنان أحمد الفيشاوي، طرح فيلمه الجديد ”30 مارس“، بدور العرض السينمائي، وهو من تأليف حميد المدني، وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة كوكبة من الفنانين مثل: ‏دينا الشربيني، وخالد الصاوي، وإنجي المقدم، وأسماء أبو اليزيد، وندى موسى، فيما ستكون نيللي كريم ضيفة شرف في العمل.

وكان حمو بيكا، نشر عددًا من الصور من كليب أحمد الفيشاوي، الذي يظهر به كضيف شرف دون غناء، في أغنية ”نمبر 2″، التي تعتبر ردا على محمد رمضان، الملقب بـ“نمبر وان“.

وعن سبب تقديمه لأغنية ”نمبر 2″، التي انتهى من تصويرها مؤخرًا، قال الفيشاوي: ”مفيش إنسان طبيعي بيفضل ناجح ونمبر 1 على طول، طبيعي الواحد يفشل وينجح تاني ويقع ويقوم، المواقف دي هي اللي بتبني الإنسان، نمبر 1 في مجالنا بيكون مواسم، أنا بتريق في الأغنية وبقول إني تاني واحد الناس عايزاه.. وفيه ضرب نار جوا الأغنية“.