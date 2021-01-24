حكم قضائي جديد لصالح محمد رمضان في دعوى منعه من التمثيل ‎

رفضت محكمة مصرية، الدعوى المقامة من المحامي الدكتور سمير صبري، ضد نقيب الموسيقيين، لإلزامه بعدم إصدار أي تصاريح للممثل محمد رمضان لإحياء أي حفلات.

وكان رمضان قد تعرض للعديد من الانتقادات خصوصا بعد حفله في الساحل الشمالي بمصر، وظهوره بلباس أثار جدلا واسعا.

وأدخله هذا الحفل في مأزق مع نقابة الموسيقيين حيث تعهد بالالتزام بشروط النقابة التي منحته ترخيصا لإقامة الحفل وهي ”احترام الآداب العامة“.

وقال المحامي سمير صبحي في دعواه، إن ”طريق الفن الهابط الذي ضاع فيه شبابنا طوال السنوات الأخيرة لا بد أن تكون نهايته المخدرات وتخريب الوجدان وهى أكبر خطيئة يمكن أن ترتكب في حق شعب“.

وأشارت الدوعوى إلى ”حالة الجدل والسخرية والغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، عقب حفل الممثل محمد رمضان الذي أحياه بالساحل الشمالي“.

على الجانب الآخر أعلن محمد رمضان، قبل أيام استئناف تصوير مسلسله التلفزيوني ”موسى“، الذي سيعرض في موسم دراما رمضان 2021، بعدما قررت نقابة الممثلين المصريين حفظ التحقيقات معه والاكتفاء بفترة إيقافه عن العمل، بعد أزمة التقاطه صورا مع مغن إسرائيلي.