محكمة مصرية تأمر بضبط وإحضار يوسف بطرس غالي مجددا

أمرت محكمة الجنايات في مصر، بضبط وإحضار وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، مجددا، والمتهم في قضية اللوحات المعدنية.

وقررت الجنايات المصرية، اليوم الأحد، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ“اللوحات المعدنية“، لـ 28 مارس، لحين ضبطه وإحضاره.

وكانت المحكمة قد سبق وأن أصدرت حكما غيابيا ضد غالي، في 12 يوليو 2011، بمعاقبته بالسجن لمدة 10 سنوات.

وقضت محكمة الجنايات سابقا بمعاقبة رئيس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف، بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق، اللواء حبيب العادلي، والسجن 10 سنوات غيابيا لوزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالي، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ غيابيا للمتهم الألماني هيلموت جينجبلث، الممثل القانوني لشركة ”أوتش“ الألمانية، وطعن نظيف والعادلي بالحكم، وتم إعادة محاكمتهما وحصلا على البراءة.