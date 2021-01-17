17 يناير

زوجة الفنان السعودي خالد سامي تكشف تطورات وضعه الصحي

زوجة الفنان السعودي خالد سامي تكشف...

كشفت عائدة العتيبي، زوجة الفنان السعودي خالد سامي، تفاصيل تطورات وضعه الصحي، بعد أيام من دخوله في غيبوبة ونقله للعناية المركزة بأحد مستشفيات العاصمة السعودية

المصدر: أسماء حلمي-إرم نيوز

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كشفت عائدة العتيبي، زوجة الفنان السعودي خالد سامي، تفاصيل تطورات وضعه الصحي، بعد أيام من دخوله في غيبوبة ونقله للعناية المركزة بأحد مستشفيات العاصمة السعودية الرياض، مؤكدة أن الفريق الطبي المعالج لم يستطع الوقوف على سبب الغيبوبة حتى الآن.

وقالت زوجة خالد سامي في تغريدة لها عبر حسابها في موقع ”تويتر“، إن الفريق الطبي قرر إجراء فحص نخاع للعظم، لتشخيص سبب الغيبوبة بصورة دقيقة، لاسيما أنها داهمته وهو في فترة نقاهة بعد إجراء عملية زراعة كبد.

وقبل ساعات نشر ”تركي“ نجل خالد سامي، صورة على ”تويتر“ ظهرت فيها يد والده وجزء من جسده وهو يرقد على سرير الشفاء داخل العناية المركزة.

والفنان خالد سامي من أبرز نجوم الدراما والتلفزيون في السعودية، وله حضور لافت في عدة أعمال بارزة، من بينها السلسلة الشهيرة ”طاش ما طاش“ و“شباب البومب“، بجانب مشاركته في عدد من الأعمال الدرامية المصرية.