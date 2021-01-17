زوجة الفنان السعودي خالد سامي تكشف تطورات وضعه الصحي

كشفت عائدة العتيبي، زوجة الفنان السعودي خالد سامي، تفاصيل تطورات وضعه الصحي، بعد أيام من دخوله في غيبوبة ونقله للعناية المركزة بأحد مستشفيات العاصمة السعودية الرياض، مؤكدة أن الفريق الطبي المعالج لم يستطع الوقوف على سبب الغيبوبة حتى الآن.

وقالت زوجة خالد سامي في تغريدة لها عبر حسابها في موقع ”تويتر“، إن الفريق الطبي قرر إجراء فحص نخاع للعظم، لتشخيص سبب الغيبوبة بصورة دقيقة، لاسيما أنها داهمته وهو في فترة نقاهة بعد إجراء عملية زراعة كبد.

بعد قرابة الأسبوع من غيبوبة خالد ولعدم معرفة السبب، يتم الآن إجراء فحص نخاع العظم، بغية معرفة وتشخيص سبب الغيبوبة بصورة دقيقة. يارب الطف بعبدك #خالد_سامي — عائده العتيبي (@AidahAlotaibi) January 17, 2021

وقبل ساعات نشر ”تركي“ نجل خالد سامي، صورة على ”تويتر“ ظهرت فيها يد والده وجزء من جسده وهو يرقد على سرير الشفاء داخل العناية المركزة.

ربي أعلم عن مدى شوقي لك، أنا هنا بجانبك مهما حصل… ربي اشفي والدي يامُجيب الدُعاء ياربّ العالمين استجب دُعائي#خالد_سامي pic.twitter.com/jZjhaQnmR8 — 𝐓𝐮𝐫𝐤𝐢 𝐓𝐞𝐥𝐥𝐞𝐫 (@UrTurki) January 16, 2021

والفنان خالد سامي من أبرز نجوم الدراما والتلفزيون في السعودية، وله حضور لافت في عدة أعمال بارزة، من بينها السلسلة الشهيرة ”طاش ما طاش“ و“شباب البومب“، بجانب مشاركته في عدد من الأعمال الدرامية المصرية.