الفنان السعودي خالد سامي يدخل في غيبوبة

دخل الفنان السعودي خالد سامي، في غيبوبة، حيث يرقد في العناية المركزة بإحدى المستشفيات بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك على إثر تطورات في وضعه الصحي بعد إجرائه عملية زراعة كبد.

وقالت عائدة العتيبي، زوجة خالد سامي، في تغريدة عبر حسابها في موقع ”تويتر“: ”للمحبين والأوفياء ولكل من سأل عن وضع خالد سامي، ما زال في العناية ولم يفق من الغيبوبة إلى الآن، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ويشفي كل مريض“.

للمحبين والاوفياء ولكل من سأل عن وضع #خالد_سامي مازال في العناية ولم يفق من الغيبوبة إلى الآن، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ويشفي كل مريض.

اللهم لا تفجعنا في من نحب، آمين.#الحمدلله على كل حال. — عائده العتيبي (@AidahAlotaibi) January 13, 2021

ودخل الفنان السعودي خالد سامي، المستشفى، بعد تعرضه لانتكاسة صحية مفاجئة، حيث أكدت زوجته، أن حالته الصحية حرجة، وذلك وفقا لما نقلت عنها وسائل إعلام محلية.

والفنان خالد سامي من أبرز نجوم الدراما والتلفزيون في السعودية، وله حضور لافت في عدة أعمال بارزة، من بينها السلسلة الشهيرة ”طاش ما طاش“ و ”شباب البومب“، بجانب مشاركته في عدد من الأعمال الدرامية المصرية.