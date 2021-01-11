نقل الفنان السعودي خالد سامي للمستشفى في حالة حرجة

دخل الفنان السعودي خالد سامي، المستشفى؛ بعد تعرضه لانتكاسة صحية مفاجئة، حيث أكدت زوجته المعلمة السعودية عائدة العتيبي، أن حالته الصحية حرجة، وذلك وفقا لوسائل إعلام محلية.

ويأتي دخول خالد سامي للمستشفى بعد أيام من ظهوره في مقطع فيديو، أكد فيه أنه يقضي فترة استجمام بعد إجرائه عملية زراعة كبد في مستشفى الحرس الوطني بالرياض.

وقالت زوجة خالد سامي لـ“العربية نت“، إن الفنان السعودي نقل إلى المستشفى عبر سيارة إسعاف، منوهة إلى أن وضعه الصحي انتكس، بعدما أُصيب بضيق وعدم قدرة على التنفس.

وكان خالد سامي قد شارك الفنان والموسيقار السعودي فهد العبدالله، مقطع فيديو عبر حسابه في ”تويتر“، ظهر فيه الفنان خالد سامي، الشهير بـ“أبو تركي“ للمرة الأولى منذ إجرائه الجراحة ليطمئن جمهوره ومحبيه.

الفنان الجميل والصديق #خالد_سامي وجه رسالة للكل

اللهم تتم عليه الصحة والعافية يارب pic.twitter.com/NAEA2NePfj — فهد العبدالله (@fahdalabdullh) January 2, 2021

والفنان خالد سامي من أبرز نجوم الدراما والتلفزيون في السعودية، وله حضور لافت في عدة أعمال بارزة، من بينها السلسلة الشهيرة ”طاش ما طاش“ و ”شباب البومب“، بجانب مشاركته في عدد من الأعمال الدرامية المصرية.