آخر ظهور للمذيع السعودي الراحل فهد بن ناصر الحمود.. وهذه أبرز محطاته (فيديو)

ودع المذيع السعودي المخضرم فهد بن ناصر الحمود الحياة إثر أزمة قلبية في منزله، وذلك عن عمر ناهز الـ62 عاما، بعد مسيرة إعلامية حافلة امتدت لأكثر من 33 عاما.

وشكل رحيل الحمود صدمة للبعض، لاسيما وأنه لم يكن يعاني من أي أمراض، وسط تداول مقطع فيديو لآخر ظهور له عبر قناة ”الإخبارية“، حيث قدم نشرة التاسعة مساء من الإخبارية في إطار مبادرة تكريم مذيعي الزمن الجميل.

وجاء ذلك الظهور في شهر نيسان/أبريل من العام الماضي، وقال في المقطع، إنه سعيد بالدعوة، ومشاركته في تقديم النشرة، ومساهمته في الظهور وسط ظروف يعاني فيها المجتمع الدولي من أزمة كورونا.

ويعد فهد بن ناصر الحمود، المذيع في القناة الأولى في التلفاز السعودي، أحد عمالقة التلفاز السعودي في فترة الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي.

#فهد_الحمود_في_ذمه_الله وفاة المذيع السعودي #فهد_الحمود مذيع القناة الاولى بالتلفزيون السعودي عن عمر ناهز 62 سنة رحمه الله واسكنه فسيح جناته.

آخر ظهور إعلامي للمذيع قبل وفاته في مبادرة قناة الاخبارية لتكريم مذيعي الزمن الجميل. pic.twitter.com/urDOJA4GE4 — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) January 16, 2021

والراحل فهد الحمود، هو خريج كلية الآداب في جامعة الملك سعود قسم اللغة العربية، وكان ينظم وقته بين العمل في التأمينات الاجتماعية والدراسة في ذلك الوقت حتى تخرجه من الجامعة.

وأثناء رحلة قام بها إلى تونس، التقى بزميل له خلال أيام دراسته الجامعية يدعى عبد الله الفردي على متن الطائرة، وعرض عليه الانضمام لفريق التلفاز السعودي.

ولم يتردد فهد الحمود في تلك الفرصة وتوجه إلى مقر التلفاز بعد عودته من تونس، وأجرى تجربة لقراءة نصوص من الأخبار لاختبار لغته وأدائه، ثم تمت الموافقة على تعيينه.

وبدأ فهد الحمود عمله بالتدرب لمدة 20 يوما، ثم انتقل إلى الهواء كمذيع فترة ربط البرامج لمدة أربعة شهور، ثم بدأ بعدها مسيرته في تقديم مواجيز الأخبار، وبعد عام انتقل إلى تقديم نشرات الأخبار.

🔴 انتقل إلى رحمه الله تعالى اليوم السبت المذيع السعودي #فهد_الحمود_في_ذمة_الله

مذيع القناة الاولى بالتلفزيون السعودي رحمه الله فهد الحمود واسكنه فسيح جناته pic.twitter.com/2tFmau8QtI — اخبار الاولين (@azoz_80m) January 16, 2021

وأعلن عن وفاة فهد الحمود، عبدالرحمن الهزاع، رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي سابقا، حيث دون في تغريدة عبر حسابه في موقع ”تويتر“، نعاه فيها ودعا له بالرحمة، قائلا: ”الحمد لله على قضاء الله وقدره.. توفي اليوم زميلنا ورفيق دربي المذيع فهد بن ناصر الحمود أسكنه الله فسيح جناته ورفع منزلته في الجنة مع النبيين والصالحين“.

الحمدلله على قضاء الله وقدره توفي اليوم زميلنا ورفيق دربي المذيع

فهد بن ناصر الحمود

اسكنه الله فسيح جناته

ورفع منزلته في الجنة مع النبيين والصالحين

والصلاة عليه غدا الأحد بعد صلاة العصر في مقبرة الشمال إن شاء الله تعالى

العزاء في المقبرة فقط pic.twitter.com/qYFfalcE7M — عبدالرحمن الهزاع (@AALHAZZAA) January 16, 2021

وفور وفاة فهد الحمود حرص الكثيرون على نعيه سواء من المحبين أو الوسط الإعلامي السعودي، نظير ما قدمه خلال مسيرته في التلفاز السعودي.

ووفقا لما أوردته وسائل إعلام محلية وأشخاص من الوسط الإعلامي السعودي، فإن صلاة الجنازة على الراحل فهد الحمود ستكون غدا الأحد بعد صلاة العصر في مقبرة الشمال، على أن يقتصر العزاء على المقبرة فقط.