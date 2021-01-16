16 يناير

وفاة المذيع السعودي فهد بن ناصر الحمود

وفاة المذيع السعودي فهد بن ناصر الح...

توفي اليوم السبت، المذيع السعودي فهد بن ناصر الحمود، وذلك بحسب ما أعلن عبدالرحمن الهزاع، رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي سابقا. ومن المقرر أن يشيع جثمان

المصدر: إرم نيوز

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توفي اليوم السبت، المذيع السعودي فهد بن ناصر الحمود، وذلك بحسب ما أعلن عبدالرحمن الهزاع، رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي سابقا.

ومن المقرر أن يشيع جثمان الحمود، عصر يوم غدٍ الأحد، في مقبرة الشمال.