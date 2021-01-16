وفاة المذيع السعودي فهد بن ناصر الحمود

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توفي اليوم السبت، المذيع السعودي فهد بن ناصر الحمود، وذلك بحسب ما أعلن عبدالرحمن الهزاع، رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي سابقا. ومن المقرر أن يشيع جثمان