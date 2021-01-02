حضور لافت لنجوم الفن في عزاء حاتم على (صور)

حرص عدد كبير من نجوم الفن، على حضور مراسم عزاء المخرج السوري الراحل حاتم علي، حيث أقيم في صالة ”الحُسن“ الملحقة بمسجد الحسن في العاصمة السورية دمشق.

واستقبل العزاء ابنه عمرو حاتم، ورافقه صديقه المخرج علي علي، إضافة إلى المخرج محمد علي، شقيق المخرج الراحل عن عالمنا صباح الثلاثاء الماضي، متأثرًا بنوبة قلبية مفاجئة.

وكان في مقدمة الفنانين دريد لحام وسليم صبري وعباس النوري وبسام كوسا وأيمن عبدالسلام وعبدالمنعم عمايري وباسم ياخور ونضال نجم وأيمن زيدان ووائل رمضان وطلال مارديني ومنى وصف وكاريس بشار.

وحرص على الحضور أيضًا لجين إسماعيل، وعامر علي، وإياد الريماوي، والسدير مسعود، وخالد شباط، ويزن شربتجي، وإياد العدس، والمخرج المثني صبح، والمخرج محمد عبدالعزيز، وغيرهم.

وأرسل بعض الفنانين الورود إلى صالة العزاء ومنهم عابد فهد وعائلته وسلوم حداد وعائلته والفنانة هبة نور والفنان تيم حسن وزوجته الإعلامية وفاء الكيلاني وغيرهم.

وعمّ الحزن على وجوه الحضور لما مثله رحيل حاتم علي، من صدمة للكثيرين، وتم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19“.

وشهد مساء الجمعة، تشييع جثمان حاتم علي، إلى مثواه الأخير وسط حضور واسع للعديد من نجوم الفن في سوريا، كما ظهر أيضًا العشرات من محبي حاتم علي، في جنازته التي انطلقت من مستشفى الشامي في سوريا، مع حضور كثيف لوسائل الإعلام.

وكان آخر ما أخرجه حاتم علي، مسلسل ”أهو ده اللي صار“ الذي عُرض في 2019، بينما أخرج قبله مسلسل ”كأنه امبارح“ وعرض في 2018.