بالفيديو.. جثمان المخرج حاتم علي يصل دمشق تمهيدا لدفنه

وصل جثمان المخرج السوري الراحل حاتم علي، إلى مطار دمشق الدولي، تزامنا مع بداية العام الجديد 2021، قادما من مصر، التي توفي فيها الثلاثاء الماضي عن عمر ناهز 58 عاما.

وأظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون على موقع ”تويتر“، لحظة نقل الجثمان في سيارة الإسعاف من مطار دمشق، إلى مستشفى الشامي، تمهيدا لتشييعه عصر اليوم الجمعة إلى مقبرة باب الصغير، حيث سيوارى الثرى.

وتصدرت صورة حاتم علي، سيارة الإسعاف وسط تواجد عدد من الفنانين بينهم طلال مارديني وشكران مرتجى ومهيار خضور وفادي صبيح وقمر خلف والمخرج الليث حجو، بينما أجهش كثيرون بالبكاء لحظة وصوله مرددين: ”حمدا لله على السلامة“.

وكان في انتظار جثمان حاتم علي، أيضا، عائلة زوجته الكاتبة والمحامية السورية دلع الرحبي، بينما ظهر ابنه عمر متماسكا، واستقبل العزاء من الحضور، فيما بكت ابنته هالة وحرص الحضور على مواساتها.

ووقف زياد شقيق حاتم علي، يودع الجثمان وسط خزن وبكاء.

وأعلن الفنان السوري مكسيم خليل، في تغريدة له نشرها عبر حسابه في موقع ”تويتر“ تلقي العزاء في الفنان الراحل حاتم علي، موضحا أن الأسرة قررت استقبال المعزيين أيام السبت والأحد والإثنين المقبلين في صالة الحسن الكائنة في أبو رمانة خلف فندق داماروز، وتلك الصالة هي المرفقة بجامع الحسن والذي سيشيع منه الجثمان.