بعد تشريح الجثة.. أسرة المخرج السوري حاتم علي تتسلم جثمانه لدفنه بدمشق

أنهت السلطات المصرية، اليوم الخميس، إجراءات تسليم جثمان المخرج السوري حاتم علي، إلى أسرته وذلك لدفنه في مسقط رأسه بدمشق.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، فقد وصل القنصل السوري إلى مشرحة زينهم بوسط القاهرة لمرافقة أسرة حاتم علي، وتسلم الجثمان والاتجاه إلى مطار القاهرة وذلك بعد الانتهاء من عملية التشريح وإعداد التقرير الطبي.

وكان القنصل السوري في القاهرة طالب بشكل رسمي من النيابة العامة في مصر العمل على تكليف الأطباء الشرعيين بتنفيذ قرار النيابة بتشريح جثة المخرج حاتم علي، لبيان سبب الوفاة، دون النظر إلى رغبة أسرته في عدم تشريح الجثمان.

وبينت نتائج تشريح جثة حاتم علي أن الوفاة حدثت نتيجة أزمة قلبية، ولا شبهة جنائية حول الوفاة، وعليه أمرت نيابة قصر النيل الجزئية، بتسليم الجثة إلى السفارة السورية.

وفارق حاتم علي الحياة داخل غرفته في أحد الفنادق المصرية إثر نوبة قلبية مفاجئة.