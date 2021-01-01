القبض على ملكة جمال بريطانيا في جزيرة باربادوس لانتهاكها الحجر الصحي

اعتقلت ملكة جمال بريطانيا السابقة زارا هولاند، في باربادوس بعد محاولتها العودة إلى المملكة المتحدة مع صديقها رغم ثبوت إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وأجرت هولاند البالغة من العمر 25 عاما، وصديقها إليوت لوف البالغ 30 عاما، اختبارا للكشف عن الفيروس عند وصولهما إلى الجزيرة.

وبعد الحصول على النتيجة، تردد أن الثنائي حصلا على أساور حمراء، في إشارة الى إصابتيهما، لكنهما قطعاها وحاولا الفرار إلى المطار في سيارة أجرة.

وعثر أحد العاملين في منتجع Sugar Bay على الأساور واستدعى الشرطة، وبعد محاولة الوصول لهولاند وصديقها، كانا قد وصلا إلى المطار، وتردد أن الزوجين محتجزان منذ ليلة أمس في جناح Covid في مستشفى سانت لوسي شمال باربادوس.

ومن المقرر أن تواجه هولاند وصديقها تهمًا جنائية، بما في ذلك تعريض حياة الآخرين للخطر وغرامة قدرها 18000 جنيه إسترليني لكل منهما والسجن لمدة 12 شهرا لانتهاك القواعد.

وتنص القواعد أنه قبل الوصول إلى باربادوس، يجب على السياح ملء نموذج عبر الإنترنت وتضمين نتيجة اختبار فيروس كورونا السلبية، ثم يتم إلزام المسافرين للخضوع لاختبار ثانٍ أثناء التواجد في الجزيرة.

وأثناء انتظار النتائج، يجب على الزائرين تقييد تحركاتهم في أماكن إقامتهم ولا يمكنهم استقبال زوار، وإذا جاءت النتيجة إيجابية، يتم الخضوع لتقييم في منشأة حكومية، وعقب ذلك، يتم الخضوع للعزل الذاتي على النفقة الخاصة أو الذهاب إلى موقع حكومي، مثل قاعدة ”باراغون“ العسكرية، ولا يجب المغادرة حتى التعافي تمامًا.

وكانت زارا هولاند قد تم تجريدها من لقب ملكة جمال بريطانيا العظمى بعد القيام بأفعال فاضحة مع صديقها خلال برنامج تلفزيون واقعي على الهواء مباشرة.

وأثارت هذه الواقعة غضب منظمي مسابقة ملكة الجمال، الذين اعتذروا عن تصرفاتها المشينة، التي وصلت إلى المستوى المتدني الذي لا يليق بفتاة في وضعها باعتبارها ملكة جمال لبريطانيا.