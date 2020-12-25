بعد اتهامات التحرش.. بطل "جمال أمريكي" كيفن سبيسي: لا تستسلموا لفكرة الانتحار

ناشد الممثل الأمريكي الحائز على جائزة أوسكار، كيفين سبيسي من يلاحقهم الخزي ويعانون من الاكتئاب بعدم الإقدام على الانتحار.

وغاب سبيسي عن الحياة العامة إلى حد كبير منذ اتهامه بالتحرش الجنسي قبل ثلاثة أعوام.

ووجه مناشدته في تسجيل مصور نشره على موقع ”يوتيوب“ عشية عيد الميلاد.

وظهر سبيسي في التسجيل المصور أثناء السير في متنزه، وقال إن الكثير من الناس تواصلوا معه خلال العام الحالي للحديث عن معاناتهم وأبلغه بعضهم برغبتهم في الانتحار.

وقال: ”إن كنت تعاني أو تحتاج لمساعدة، إن كنت تشعر بالذنب أو الخزي، إن كنت تعاني لتحديد هويتك أو تشعر أنك في مأزق لا فكاك منه أو كنت تشعر أنه لا طريق أمامك، أيا كان حالك صدقني هناك سبيل“.

وأضاف: ”خلال العطلة وبعدها، حتى لو كنت لا تشعر بذلك، هناك أناس يتفهمون ويمكنهم مساعدتك، الوضع يتحسن حقا“.

وأنهى تسجيله المصور بعرض رقم الخط الساخن لمكافحة الانتحار.

وكان سبيسي أحد أشهر نجوم هوليوود حتى استُبعد من مسلسل ”بيت من ورق“ (هاوس أوف كاردز) وكذلك من فيلم ”كل أموال العالم“ (أول ذا ماني إن ذا وورلد) بعد اتهامه عام 2017 بالتحرش بأكثر من 20 رجلا.

وأسقط ممثلو الادعاء في ماساتشوستس العام 2019 الاتهامات الموجهة له بالتحرش والاعتداء على شاب يبلغ من العمر 18 عاما في حانة عام 2016.

ودفع سبيسي ببراءته من هذا الاتهام.

وفاز سبيسي بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن دوره في فيلم ”جمال أمريكي“ (أمريكان بيوتي) العام 2000.