إسقاط دعوى بالاعتداء الجنسي ضد الممثل الأمريكي كيفن سبيسي

أعلن مدعون في ولاية ماساتشوستس الأمريكية يوم الأربعاء إسقاط قضية جنائية اتُهم فيها الممثل الأمريكي كيفن سبيسي بالاعتداء الجنسي على شاب عمره 18 عامًا في حانة بجزيرة نانتوكيت التابعة للولاية قبل 3 أعوام.

وقال المدعون إنهم أسقطوا جناية الاعتداء عن الممثل الحائز على جائزة أوسكار بعدما تنازل الضحية المزعوم عن حقه في إقامة الدعوى وفقًا للدستور الأمريكي.

وكان محامو سبيسي اتهموا هذا الشاب سابقًا بحذف رسائل نصية كانت ستدعم دفاع الممثل.

ونفى سبيسي، الذي فاز بالأوسكار عام 2000 عن دوره في فيلم ”الجمال الأمريكي“، التهمة الموجهة إليه، وقال محاموه إن المزاعم ضده ”كاذبة بشكل واضح“.

ولم يرد محامو سبيسي والضحية حتى الآن على طلبات للتعليق.

ووجه المدعون الاتهام إلى سبيسي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وثار جدل حول سبيسي لأول مرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2017 عندما اتهمه الممثل أنتوني راب بمحاولة إغوائه عام 1986 عندما كان يبلغ من العمر 14 عاما.