متابعة “كيفن سبيسي” رسميًا بتهمة الاعتداء الجنسي مطلع العام الجديد

أعلن موقع “بوستن غلوب” الأمريكي، أنه ستتم متابعة الممثل كيفن سبيسي رسميا ابتداء من 7 كانون الثاني/يناير المقبل، بتهمة الاعتداء الجنسي على شاب بجزيرة “نانتوكيت” في يوليو 2016.

وذكر المصدر استنادا إلى النائب العام للجزيرة مايكل اوكيف، أن شرطة المنطقة بدأت التنحقيق في القضية منذ نوفمبر 2017 ،على اثر الشكوى التي رفعتها والدة الشاب الصحفية ” هيذر أونروه ” ضد الممثل الامريكي، واتهامها له علنا في ندوة صحفية.

وذكرت الأم في روايتها للأحداث، أن الممثل البالغ من العمر حاليا 59 عاما، جعل ابنها يتناول الخمر بأحد المطاعم وكان حينها في الـ 18، ثم بدأ يتحرش به بلمس أعضائه التناسلية، واستغلت احدى السيدات المتواجدات بالمكان غياب الممثل الى الحمام للحظة، لتسرع إلى الفتى الذي كان في حالة ذهول، وتنبهه وتطلب منه الهروب على الفور، وذاك ما كان.

وتضيف الصحفية أن ابنها لم يتقدم بشكوى حينها بسبب “الخوف و الحرج” ، ولكن بعد اتهام عدد من الرجال لكيفن سبيسي بشذوذ التحرش بهم، ضمن حركة “مي تو”، قرر وعائلته اللجوء إلى القضاء.

وتزامنا مع إعلان متابعته قانونيا ، ظهر كيفين سبيسي يوم الاثنين 24 ديسمبر لأول مرة منذ حملة الاتهامات التي طالته، فنشر فيديو على حساباته الرسمية في مواقع التواصل، وهو يحضر وجبة عشاء الكريسميس فيما يبدو داخل مطبخه، ويتحدث بطريقة بطل مسلسل “هاوس اوف كارد ” الشهير الذي طرد منه بعدما كان بطله المتميز.

وطالت النجم الحاصل على جائزتي اوسكار الكثير من الاتهامات بالتحرش، وتعرض لهجوم شرس خصوصا من الصحافتين الأمريكية و البريطانية، كما أعلنت سلطات لوس انجلس إعادة فتحها لملف مشابه يعود للعام 1992 للتحقيق بخصوصه، لكن قضاء بوسطن أول من أقر متابعة قانونية رسمية في حقه.