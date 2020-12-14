14 ديسمبر

هجوم واسع على حلا الترك بعد رفعها دعوى ضد والدتها (فيديو)

هجوم واسع على حلا الترك بعد رفعها د...

تفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بقوة مع مقاطع فيديو لمنى السابر، والدة الطفلة حلا الترك، بعد تأكيد السابر صدور حكم بالسجن مدة سنة ضدها، ومطالبتها بإعادة

المصدر: إرم نيوز

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تفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بقوة مع مقاطع فيديو لمنى السابر، والدة الطفلة حلا الترك، بعد تأكيد السابر صدور حكم بالسجن مدة سنة ضدها، ومطالبتها بإعادة أموال كانت قد أخذتها سابقا من ابنتها حلا.

وانتقد مغردون في موقع التواصل ”تويتر“، حلا الترك، إلى حد قذفهم لها، متهمين إياها بعقوق والدتها في سبيل المال.
كما اتهموا جدة حلا بأنها السبب في تحريض الابنة، وأنها هي من قامت برفع الدعوى نيابة عنها.

وظهرت والدة حلا الترك في وقت سابق، عبر تقنية ”البث المباشر“ في حسابها على موقع ”إنستغرام“، وهي تشكو رفع قضية ضدها باسم ابنتها، لمطالبتها بإعادة ما قيمته 20,300 دينار بحريني (ما يعادل 53,000 دولار).

وناشدت السابر المطربة الإماراتية أحلام التدخل كونها لا تملك هذا المبلغ، وأكدت أنها تمر بظروف مادية قاسية، وتعاني منذ امتناع طليقها عن دفع نفقتها منذ حوالي عام، مشددة على أحلام بالتوسط مع ابنتها، بشأن المبلغ، الذي أقرت بأخذه من ابنتها حين كانت تعيش معها،

وبدأت مشاكل عائلة حلا الترك بالانتشار عبر وسائل الإعلام المختلفة مع انفصال رجل الأعمال محمد الترك عن زوجته منى السابر وإعلان ارتباطه رسميا بالمطربة المغربية دنيا بطمة.