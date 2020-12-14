هجوم واسع على حلا الترك بعد رفعها دعوى ضد والدتها (فيديو)

تفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بقوة مع مقاطع فيديو لمنى السابر، والدة الطفلة حلا الترك، بعد تأكيد السابر صدور حكم بالسجن مدة سنة ضدها، ومطالبتها بإعادة أموال كانت قد أخذتها سابقا من ابنتها حلا.

وانتقد مغردون في موقع التواصل ”تويتر“، حلا الترك، إلى حد قذفهم لها، متهمين إياها بعقوق والدتها في سبيل المال.

كما اتهموا جدة حلا بأنها السبب في تحريض الابنة، وأنها هي من قامت برفع الدعوى نيابة عنها.

وقحه عبدة دينار تبيعي امك عشان دنيا وفلوس وصخه؟ يا عزتي لها اتمنى لك حياة تعيسه على كل دمعه نزلتيها من عين امك وخليتيها تلتجي للناس يدفعو عنها عشان ما تنسجن يا انذل خلق ربي وشهرتك ذي مارح تنفعك يوم ولدك يدعسك بكره النهار وتذكري كلامي لان الدنيا دواره — boooar (@boooar1) December 14, 2020

الحمدلله …والله ماراح تتوفق في حياتها #حلا_الترك_تسجن_والدتها_والسبب_الجدة — MMM (@MMManal_) December 14, 2020

اتمنى من كل حر وحره مساندة هالأم المسكينه

طليقها تزوج عليها ولا تركها في حالها طلقها وشردها وهي مالها احد فالبحرين واخذ عيالها

ام طليقها الان رافعه قضيه عليها باسم حلا وحكم ع الام بالسجن لمدة سنه

الظلم ظلامات ياناس .#حلا_الترك_تسجن_والدتها_والسبب_الجده — . (@l70075) December 13, 2020

#حلا_الترك_تسجن_والدتها_والسبب_الجده#قاطعوا_حلا_الترك#حلا_الترك_العاقة@AhlamAlShamsi @Hala_alturk

الخزي والعار لحلا الترك العاقه تسجن امها علمودالفلوس حلا خلص خسرتي كل شي والكل يكرهج يامجنونه المفروض يدخلوج مستشفى المجانين لان العاقل ميسجن امه ياعاقةظلمتي امج مرح اتشوفين الخير — Tamara (@Tamara84963517) December 13, 2020

وظهرت والدة حلا الترك في وقت سابق، عبر تقنية ”البث المباشر“ في حسابها على موقع ”إنستغرام“، وهي تشكو رفع قضية ضدها باسم ابنتها، لمطالبتها بإعادة ما قيمته 20,300 دينار بحريني (ما يعادل 53,000 دولار).

وناشدت السابر المطربة الإماراتية أحلام التدخل كونها لا تملك هذا المبلغ، وأكدت أنها تمر بظروف مادية قاسية، وتعاني منذ امتناع طليقها عن دفع نفقتها منذ حوالي عام، مشددة على أحلام بالتوسط مع ابنتها، بشأن المبلغ، الذي أقرت بأخذه من ابنتها حين كانت تعيش معها،

#قاطعوا_حلا__الترك#حلا_الترك_تسجن_والدتها_والسبب_الجده

الاشكال هادي حرام تكون مشهورة ولازم كل الناس تقاطعها في حدا برفع قضيه على امه ايش تيجي مصاري الدنيا قدام امك يلعن ابو تخلفك اصلا كيف الك قلب تعملي هيك يلعن منظرك على هيك تربايه اما فوق كل اشي مين يلي تعبت فيكي جدتك ولا امك pic.twitter.com/3FY2FBXZJf — yehya_alawadi (@YehyaAlawadi) December 13, 2020

#حلا_الترك_تسجن_والدتها_والسبب_الجده

ياريت تنظري بموضوعها يا #احلام هللانسانه ضعيفه وطلبت مساعدتك ًوانتي فيكي الخير ساعديها ولك الاجر صدقيني pic.twitter.com/ZpdCKP4WUH — وآيليه وافتخرر (@faatooom79) December 13, 2020

وبدأت مشاكل عائلة حلا الترك بالانتشار عبر وسائل الإعلام المختلفة مع انفصال رجل الأعمال محمد الترك عن زوجته منى السابر وإعلان ارتباطه رسميا بالمطربة المغربية دنيا بطمة.