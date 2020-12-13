والدة حلا الترك تبكي وتطلب وساطة أحلام للصلح مع ابنتها (فيديو)

طلبت السيدة منى السابر، والدة الفنانة البحرينية حلا الترك، وهي ابنتها من طليقها المنتج البحريني محمد الترك، وساطة الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، للصلح مع ابنتها والكفْ عن إقامة الدعاوى القضائية ضدها.

وظهرت والدة حلا الترك، عبر تقنية ”البث المباشر“ في حسابها على موقع ”إنستغرام“، وطلبت من المتابعين توصيل رسالتها إلى ابنتها لأنها لا تمتلك رقم هاتفها.

وأوضحت، أنها تطالب أحلام، بالتدخل لأن ابنتها ”حلا“ تطالبها بدفع مبلغ 200 ألف ريال بحريني، كانت قد أخذتها منها، مشيرًة إلى أنها تريد منها أن تنصحها بالكف عن ذلك، معقبًة: ”أرجوكي يا أم فاهد تدخلي“.

وبشأن كواليس أزمتها مع ابنتها ”حلا“، قالت منى السابر، إن السبب الرئيسي في أزمتها مع ابنتها تعود إلى أن الأخيرة قامت برفع دعوى قضائية ضدها، بعدما أخذت منها 200 ألف ريال بحريني لأنها لم تحصل على نفقة منذ عام ونصف العام.

وتابعت ”السابر“: ”طبعًا القضاء البحريني ما وضح الموضوع وحكم عليّ حكم جائر بالحبس عام مع وقف التنفيذ، ومو فاهمين صلب الموضوع وهذا الحكم الجائر لا يجوز لأن أنا ما أنكرت“.

وأردفت والدة حلا الترك: ”أنا أمها وكنت أصرف عليهم وأنا قولتلكم شو السبب أنا ما عندى مردود مادي ونفقتي ما بتوصلني.. الله يعلم أنا كيف عايشة هذه الفترة حتى مصاريف مدرسة عبدالله ما اندفعت وهو المفروض يدفعها“.

وعقبّت ”السابر“: ”وحتى الكتب أنا دبرتها لعبدالله حتى جبتها والمبلغ اللى قاعدين يطالبوني فيه هو عشرين ألف وثلاثمائة دينار بحريني يعني حوالي 200 ألف ريال سعودي“.

واستأنفت حديثها قائلًة: ”أنا الحين ما عندي يعني من وين بدي أجيب لها وبعدين خلاص الحكم صدر“، مطالبًة طليقها بدفع النفقة المتأخرة والتي تقدر بأكثر من 15 ألف دينار بحريني على أن تقوم بادخارها ودفعها لابنتها ”حلا“.

وبينت والدة حلا الترك أنها تعيش في وضع مادي سيئ كما أنها تسكن في شقة بالإيجار وامتنعت عن دفع أقساط سيارتها بسبب عدم قدرتها على ذلك.

يُذكر أن منى السابر كانت قد كشفت في وقت سابق، بأن ابنتها حلا رفعت دعوى قضائية ضدها، دون أن تكشف المزيد من التفاصيل في هذا الشأن، معتبرة أن حلا لم تقم بهذا من تلقاء نفسها.