مهرجان القاهرة السينمائي.. إلهام شاهين تحصد جائزة أحسن ممثلة وفيلم التيه يفوز بـ"الهرم الذهبي"

أُسدل الستار على فعاليات الدورة الثانية والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي أقيم وسط حضور فني كبير ضم العديد من الفنانين بينهم يسرا وإلهام شاهين وليلى علوي ونيللي كريم ودرة وأروى جودة وأحمد الفيشاوي.

كما حضر من النجوم سمية الخشاب وشريف رمزي، ووزيرة الثقافة المصرية إيناس عبدالدايم، وجميلة عوض وجومانا مراد وزينب غريب وريموشكا وإنجي المقدم وريهام عبدالغفور وتامر حبيب ويسرا اللوزي.

وبدأ حفل الختام الذي قدمته الإعلامية جامسين طه زكي، بكلمة ألقاها السيناريست والمنتج المصري محمد حفظي، بعدها تم الإعلان عن الجوائز الخاصة بالمسابقات المختلفة التي فاز بها صُنّاع الأفلام.

وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة إلى فيلم ”اللعبة“ وتسلمها السفير السويسري في مصر بول دارني، فيما حصل فيلم ”إيزابيل“ للمخرجة سارة الشاذلي، على جائزة يوسف شاهين لأفضل فيلم قصير، كما نال الفيلم جائزة مالية.

وحصد جائزة لجنة التعليم الخاص للكاتب فتحي فرج، فيلم ”جولد“، أما جائزة الناقد شادي عبد السلام لأفضل فيلم، فذهبت لفيلم ”الأفضل لم يأت بعد“، وتسلمها رئيس مكتب السياحة والثقافة الصيني في مصر، شي وين.

ونال فيلم ”نحن من هناك“، جائزة أفضل فيلم غير روائي، ليعود فيلم ”حد الطار“ السعودي للمخرج عبد العزيز الشلاحي، ليحصد جائزة صلاح أبو سيف.

ونال جائزة سعد الدين وهبة لأفضل فيلم عربي، المخرج روي عريضة، عن فيلمه ”تحت السموات والأرض“.

واقتنص فيلم ”التيه“ للمخرج بن شاروك، جائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني.

وحصدت الفنانة المصرية إلهام شاهين، جائزة أحسن ممثلة عن دورها في الفيلم المصري ”حظر تجول“ بالمناصفة مع الممثلة ناتاليا بافلينكوفا، بطلة الفيلم الروسي ”مؤتمر“ للمخرج إيفان آي تفردوفسكي.

أما جائزة أفضل ممثل، فنالها الممثل جوليان فرجوف عن دوره في فيلم ”دروس اللغة الألمانية“، للمخرج بافل جي فيسناكوف.

وذهبت جائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو، إلى فيلم ”50 أو حوتان يجتمعان على الشاطئ“ للمخرج خورخي كوتشي، أما جائزة الهرم البرونزي والتي تُمنح للمخرج عن عمله الأول أو الثاني فحصدها الفيلم الوثائقي ”عاش يا كابتن“ وتسلمتها المخرجة مي زايد.

واستطاع فيلم ”مؤتمر“ للمخرج إيفان آي. تفردوفسكي، أن يحصد جائزة الهرم الفضي.

أما جائزة الهرم الذهبي لأحسن فيلم، فحصدها فيلم ”التيه“ للمخرج بن شاروك، وقام ببطولته الفنان أمير المصري.