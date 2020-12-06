مهرجان القاهرة السينمائي يكرم الراحل محمود ياسين بعد تعرضه للانتقاد

قرر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، تكريم الفنان المصري الراحل محمود ياسين، الذي توفي في 14 أكتوبر الماضي، في حفل الختام الذي من المقرر أن يقام يوم الأربعاء المقبل، وذلك بعد الهجوم الذي تعرض له بسبب عدم الاحتفاء به في حفل الافتتاح من قبل أسرة الفنان الراحل ومحبيه.

وقال الناقد الفني طارق الشناوي، خلال تصريحات تلفزيونية، إن مهرجان القاهرة السينمائي قرر الاحتفاء بالفنان محمود ياسين في حفل الختام، مؤكدًا أن منظمي المهرجان اتخذوا قرار تأخير التكريم حتى يحصل حقه كاملًا.

وأوضح أن محمود ياسين قيمته الفنية كبيرة جدًا، ولا يمكن أن يغفل المهرجان هذه القيمة، بل قرر أن تكون في الختام حتى تكون المناسبة أفضل.

ومن جانبه علق الكاتب والسيناريست عمرو محمود ياسين، على تكريم والده في ختام مهرجان القاهرة السينمائي، مؤكدًا أنه كان يجب على منظمي المهرجان تكريمه في حفل الافتتاح ولكن تدارك الخطأ أفضل من الاستمرار فيه.

وأضاف عمرو خلال تصريحات تلفزيونية، بأن تكريم الفنان الراحل محمود ياسين لن يزيد أو ينقص منه شيئًا، لكن عدم تكريمه يسيء إلى مهرجان القاهرة السينمائي الذي يعتبر من أكبر المهرجانات في الشرق الأوسط.

وأوضح أنه يعتبر إعلان تكريم والده في ختام المهرجان هو تدارك للخطأ بعدما تعرض منظموه إلى الانتقاد.

وانطلقت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام وأبرزهم ياسمين صبري، منى زكي، ليلى علوي، أحمد حلمي، جومانا مراد، أحمد السقا، أروى جودة، نرمين الفقي، شريف منير، ريهام عبدالغفور، صابرين، أمينة خليل، إلهام شاهين، إسلام إبراهيم.