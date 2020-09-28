"إرم نيوز" في كواليس تصوير مسلسل "باب الحارة 11" (فيديو)

بدأ المخرج السوري محمد زهير رجب، مؤخرًا، تصوير مشاهد الجزء الحادي عشر من السلسلة الشهيرة ”باب الحارة“ من إخراجه وتأليف مروان قاووق، و إنتاج قبنض ميديا.

وسيضم الجزء الجديد نجومًا يشاركون لأول مرة في العمل منهم رضوان عقيلي، و عبير شمس الدين، وغيرهم من الذين سيحضرون بشخصيات محدثة على العمل، كما سيشهد عودة شخصيات عرفها الجمهور في الأجزاء التسعة الأولى منهم: ”أبو جودت“ زهير رمضان، و ”جوري“ رنا أبيض، و“أم بشير“ سحر فوزي، وغيرهم.

وقال المخرج رجب: إن ”الجزء المقبل سيشكل حالة مختلفة من هذه السلسلة، وإضافة صادقة إلى أعمال البيئة الشامية في نقله للمرحلة التي يتحدث عنها، وتسليط الضوء على جوانب أخرى أكثر حضارية عن الحياة الثقافية والاجتماعية، التي كانت موجودة آنذاك“.

كاميرا موقع ”إرم نيوز“ زارت كواليس تصوير العمل، والتقت مع بعض أبطاله و نجومه ومع مخرجه، الذي تحدث لـ“إرم نيوز“ عن أبرز الجوانب، والخطوط التي سيحملها الجزء المقبل.