بعد "باب الحارة".. عشارية "طبق الأصل" تجمع مجددا ميلاد يوسف وعباس النوري

يعود الفنان السوري ميلاد يوسف مجدداً، للتواجد مع الفنان عباس النوري من خلال عشارية ”طبق الأصل“ للمخرج علي علي وتأليف سلام كسيري وإنتاج شركة غولدن لاين للإنتاج والتوزيع الفني، وبطولة عدد من النجوم إلى جانب ميلاد يوسف وعباس النوري منهم فايز قزق وهبة نور ونور العلي.

وفي تصريح لـ“إرم نيوز“ كشف الممثل السوري أنه يجسد شخصية ”يامن“ ضمن عشارية ”طبق الأصل“ التي تتحدث عن طموح الأشخاص نحو الثروة والمال، ما يجعل هذا الطموح يؤثر على العلاقة بين الأخوين ”ميلاد يوسف“ و ”عباس النوري“ التي تتجه نحو الانهيار نتيجة الطمع وجشع العالم وعدم إدراك خطورة التعامل مع الأشخاص الخطيرين.

وعن شخصية ”أسعد“ التي ظهر من خلالها في رمضان الماضي ضمن مسلسل ”سوق الحرير“، أكد يوسف أن الشخصية ستحمل تطورات كثيرة ضمن الجزء الثاني، لافتاً إلى أن ”الأصداء التي حصلت عليها الشخصية والعمل خلال شهر رمضان كانت إيجابية وأن العمل أثبت حضوره خلال الموسم الرمضاني الفائت“.

وكشف يوسف عن تحضيره لمشروع سينمائي جديد، بالإضافة لوجود العديد من الأعمال الدرامية قيد الدراسة، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عنها عند الموافقة وبدء العمليات التصويرية.

يشار إلى أن آخر ظهور للفنان ميلاد يوسف إلى جانب الفنان عباس النوري كان من خلال مسلسل ”باب الحارة“ بجزئه التاسع.

بينما ظهر في رمضان المنصرم من خلال مسلسل ”سوق الحرير“ ومسلسل ”حوا“ من سلسلة ”الحب جنون“ للمخرج فادي سليم، حيث قدم شخصية ”وديع“ الذي يجد نفسه بين قصتي حب تختلفان في النبض والعلاقة.