23 سبتمبر

أحلام تغالب دموعها في حفل اليوم الوطني السعودي بسبب غياب الجمهور (فيديو)

أحلام تغالب دموعها في حفل اليوم الو...

غالبت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، دموعها أثناء حفلها الذي أحيته في مدينة الملك عبدالله بجدة بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ90، وذلك بسبب غياب جمهورها

المصدر: كاريمان أبو طالب- إرم نيوز

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غالبت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، دموعها أثناء حفلها الذي أحيته في مدينة الملك عبدالله بجدة بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ90، وذلك بسبب غياب جمهورها للمرة الأولى عن حفلاتها.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي نقلًا من تطبيق ”شاهد“ Vip الذي تم نقل الحفل من خلاله، حيث أكدت فيه أنها مفتقدة لجمهورها، في ظل إبلاغها بعد وصولها إلى جدة بإلغاء الحضور الجماهيري وبثّ الحفلات ”أونلاين“.

وقالت أحلام، خلال المقطع: ”أحس إنه دائمًا الفنان ولو شال معاه صوت حلو وحضور حلو وأغاني حلوة إلا من غير جمهوره هو تاج راسه.. أقول جمهور اليوم أنا فقدتكم.. إن شاء الله ياربي تزول هالغمة ونجتمع من جديد“.

وأدت أحلام عددًا من أغانيها بمناسبة اليوم الوطني السعودي، حيث قدمت أغنية خاصة بهذه المناسبة.

وقدمت أحلام أغاني عدة بينها: ”يا ليل يا جامع، ليه متضايق، ناوي تروح، أبرحل، أنا ما استغنى، ظنيت بك خيرًا“، واختتمت الحفل بأغنية ”فوق هام السحاب“، بينما عادت لغنائها مرة أخرى بعد إنهاء الحفل تلبية لطلب الجمهور.

وهنأت أحلام المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ90 فقالت: ”أبارك لبلادي السعودية بهذا اليوم العظيم وإن شاء الله دايم السعودية في عز ورخاء“.

وكانت أحلام، قد أكدت قبل حفلها بساعات عبر تغريدة لها في حسابها بموقع ”تويتر“، أن الكثير من الجمهور سألها عن وضع حفلها المقرر أن تحييه فخرجت للحديث عن الأمر، قاطعًة وعدًا للجمهور بأن تقدم لهم حفلًا استثنائيًا، بعد أن تم إلغاء الحضور الجماهيري.

وكتبت أحلام قائلًة: ”كثير سألوني عن وضع الحضور اليوم في الحفلة؟، وبحسب ما اعرفت إن الحضور الجماهيري ألغي لكل الحفلات وتحول أون لاين“.

وتابعت أحلام قائلًة: ”أنا سافرت وجيتكم عشان أحتفل فيكم بإذن الله راح أقدم لكم حفل استثنائي كان ودي يكون بحضوركم لكن سلامتكم أهم عندي يا أغلى جمهور وشكرًا لكل من حرص على الحضور.. الله يزيل هذه الغمة“.

يُذكر أن حفلات اليوم الوطني السعودي الـ90 انطلقت الثلاثاء، على أن تستمر حتى 26 سبتمبر الجاري.