أحلام تغالب دموعها في حفل اليوم الوطني السعودي بسبب غياب الجمهور (فيديو)

غالبت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، دموعها أثناء حفلها الذي أحيته في مدينة الملك عبدالله بجدة بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ90، وذلك بسبب غياب جمهورها للمرة الأولى عن حفلاتها.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي نقلًا من تطبيق ”شاهد“ Vip الذي تم نقل الحفل من خلاله، حيث أكدت فيه أنها مفتقدة لجمهورها، في ظل إبلاغها بعد وصولها إلى جدة بإلغاء الحضور الجماهيري وبثّ الحفلات ”أونلاين“.

وقالت أحلام، خلال المقطع: ”أحس إنه دائمًا الفنان ولو شال معاه صوت حلو وحضور حلو وأغاني حلوة إلا من غير جمهوره هو تاج راسه.. أقول جمهور اليوم أنا فقدتكم.. إن شاء الله ياربي تزول هالغمة ونجتمع من جديد“.

دموع #أحلام على غياب الجمهور في أول حفل لها طول مسيرتها بدون حضور😭😭💔 ملامحها مكسوه بالحزن وبداخلها ثقه لرسم السعاده والبهجه على الجميع..مُطربه وإنسانه ومُحبه.. واطلاله رائعه واكيد @AhlamAlShamsi قدها #احلام_في_جده pic.twitter.com/H4Oh20uLIq — عبدالرحمن (@Abdoulrahman209) September 22, 2020

وأدت أحلام عددًا من أغانيها بمناسبة اليوم الوطني السعودي، حيث قدمت أغنية خاصة بهذه المناسبة.

وقدمت أحلام أغاني عدة بينها: ”يا ليل يا جامع، ليه متضايق، ناوي تروح، أبرحل، أنا ما استغنى، ظنيت بك خيرًا“، واختتمت الحفل بأغنية ”فوق هام السحاب“، بينما عادت لغنائها مرة أخرى بعد إنهاء الحفل تلبية لطلب الجمهور.

وهنأت أحلام المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ90 فقالت: ”أبارك لبلادي السعودية بهذا اليوم العظيم وإن شاء الله دايم السعودية في عز ورخاء“.

وكانت أحلام، قد أكدت قبل حفلها بساعات عبر تغريدة لها في حسابها بموقع ”تويتر“، أن الكثير من الجمهور سألها عن وضع حفلها المقرر أن تحييه فخرجت للحديث عن الأمر، قاطعًة وعدًا للجمهور بأن تقدم لهم حفلًا استثنائيًا، بعد أن تم إلغاء الحضور الجماهيري.

وكتبت أحلام قائلًة: ”كثير سألوني عن وضع الحضور اليوم في الحفلة؟، وبحسب ما اعرفت إن الحضور الجماهيري ألغي لكل الحفلات وتحول أون لاين“.

وتابعت أحلام قائلًة: ”أنا سافرت وجيتكم عشان أحتفل فيكم بإذن الله راح أقدم لكم حفل استثنائي كان ودي يكون بحضوركم لكن سلامتكم أهم عندي يا أغلى جمهور وشكرًا لكل من حرص على الحضور.. الله يزيل هذه الغمة“.

كثير سالوني عن وضع الحضور اليوم في الحفلة ؟؟ وبحسب عرفت ان الحضور الجماهيري الغي لكل الحفلات وتحول اون لاين انا سافرت وجيتكم عشان احتفل فيكم باذن الله راح اقدم لكم حفل استثنائي كان ودي يكون بحضوركم لكن سلامتكم اهم عندي يا اغلى جمهور وشكرا لكل من حرص على الحضور الله يزيل هذه الغمة pic.twitter.com/CX71TBFvvP — A H L A M 🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) September 22, 2020

يُذكر أن حفلات اليوم الوطني السعودي الـ90 انطلقت الثلاثاء، على أن تستمر حتى 26 سبتمبر الجاري.