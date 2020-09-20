أحلام توجه رسالة للسعوديين بمناسبة اليوم الوطني للمملكة (فيديو)

وجهت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، رسالة إلى الشعب السعودي، قبل مشاركتها في احتفالات اليوم الوطني السعودي.

ومن المقرر أن تحيي الفنانة أحلام حفلًا غنائيًا كبيرًا على مسرح الجوهرة في مدينة الملك عبدالله بجدة يوم الثلاثاء المقبل.

ونشرت أحلام مقطع فيديو لها عبر صفحتها على موقع ”تويتر“، قالت فيه: ”كل عام والسعودية بخير، السعودية هي الإمارات والإمارات هي السعودية“.

وأضافت: ”كل عام وملكنا ومولانا الملك سلمان بخير، كل عام وسمو الأمير محمد بخير، كل عام والشعب السعودي بخير، كل عام وإحنا بخير ما دام السعودية بخير“.

وعلقت على الفيديو بالقول: ”هالسنة وكل سنة أنا معاكم، كل عام والسعودية بلدي الثاني بخير، رح التقي فيكم من جدة من على مسرح الجوهرة يوم ٢٢ (أيلول) سبتمبر ٢٠٢٠ نغني في حب #السعودية #اليوم_الوطني_السعودي90“.

https://www.instagram.com/p/CFX2THBBRiz/?utm_source=ig_web_copy_link

ولاقى فيديو أحلام، إعجاب الجمهور السعودي الذي انهال عليها بالتعليقات التي تؤكد حبهم لها.

وقال أحدهم: ”جعل حسك معانا كل سنه ما يغيب وجمهورك والمسرح كلهم ملهوفين لصوتك“، وأضاف آخر: ”مستنينك يا قلب القلب أكيد راح يكون حفل ناجح، وتابع ثالث: ”أحبك قدر حبك للسعودية، أنتي أصلا ما نعتبرك إلا أختنا السعودية كلها تحبك اذا شفتك أحس الدنيا بخير يا ملكة القلوب“.

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية أعلن مواعيد حفلات اليوم الوطني السعودي الـ90، بمشاركة كوكبة كبيرة من النجوم العرب أبرزهم عمرو دياب وأحلام ومحمد حماقي وراشد الماجد وأصيل أبو بكر ورابح صقر وماجد المهندس وعبادي الجوهر.