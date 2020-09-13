بمشاركة أحلام وعمرو دياب.. السعودية تنظم حفلات فنية جماهيرية بمناسبة يومها الوطني

كشف القائمون على احتفالات السعودية بمناسبة يومها الوطني الذي يصادف يوم 23 أيلول/سبتمبر من كل عام، عن تنظيم عدة حفلات فنية جماهيرية في المدن الكبرى في البلاد، في أول عودة من نوعها بعد تعليق الفعاليات الفنية الجماهيرية خلال الأشهر الماضية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وستشهد العاصمة الرياض عدة حفلات فنية لنجوم الغناء، تبدأ بحفل للفنان ماجد المهندس على مسرح مركز الملك فهد الثقافي، يوم 23 سبتمبر الجاري، يتبعه حفل للفنان رابح صقر في المكان نفسه يوم 25 سبتمبر.

كما سيحيي الفنانان راشد الماجد وأصيل أبو بكر، حفلا مشتركا في الصالة الخضراء في مدينة الدمام يوم 23 سبتمبر، حسب ما أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ.

وفي جدة، ستبدأ الفنانة أحلام، حفلات اليوم الوطني في 22 سبتمبر الجاري في مدينة الملك عبدالله الرياضية، ثم حفلا مشتركا في اليوم التالي وفي المكان نفسه للفنانين عبادي الجوهر وداليا مبارك.

وفي يوم 24 سبتمبر، ستحيي الفنانة أنغام والفنان تامر عاشور، حفلا مشتركا لهما في مدينة جدة، وعلى نفس المسرح.

وفي 25 سبتمبر، يحيي الفنان محمد حماقي حفلا أيضا في المدينة الرياضية نفسها، ليختتم الفنان عمرو دياب، حفلات مدينة جدة يوم 26 سبتمبر في المدينة الرياضية أيضا.

وتتبع السعودية بروتوكولات صحية وقائية في الأماكن العامة، تقوم بشكل رئيس على التباعد وارتداء الكمامات والتعقيم المستمر لليدين، منذ أن بدأت في الأشهر الأخيرة الماضية بالرفع التدريجي لإغلاقات كورونا.