في الفيلم المرتقب عن حياتها.. مادونا تروي قصة اغتصابها تحت تهديد السكين

يروي الفيلم السينمائي الجديد عن حياة أيقونة موسيقى البوب الأمريكية مادونا (62 عاما)، حادثة تعرضها للاغتصاب عندما كانت في سن العشرين من العمر، وفقا لصحيفة ”ميرور“ البريطانية.

ودعت مادونا المعجبين الذين ينتظرون فيلمها الجديد من إنتاج استوديوهات ”يونيفرسال بيكشرز“ التابعة لشركة كومكاست الأمريكية، للاستعداد لـ“رحلة مذهلة“ قائلة ”لقد كانت حياتي مليئة بالحيوية“

ويحكي الفيلم قصة صعود مادونا من أحياء نيويورك الفقيرة إلى النجومية العالمية، إلى جانب تجارب شخصية مؤلمة للغاية، بما في ذلك اللحظة المروعة التي تعرضت فيها للاغتصاب تحت تهديد السكين وهي في سن العشرين.

كما تستعد مادونا، أيضًا لفضح صناعة الموسيقى القاسية التي يهيمن عليها الذكور.

وبحسب ”ميرور“ فإن ”الفيلم سيكشف كيف تعاملت، وهي في الخامسة من عمرها فقط، مع وفاة والدتها بسبب السرطان، وهو أمر لم يتغلب عليه طفل، لكنها حولت خسارتها وألمها إلى قوة إبداعية لا يستهان بها“.

وسوف يتم الكشف عن الذكريات التي ظلت كامنة منذ فترة طويلة.

وكانت مادونا قالت الأسبوع الماضي، إنها ستشارك في كتابة وإخراج الفيلم الذي لم يحمل عنوانًا بعد مع كاتب السيناريو الحائز على جائزة الأوسكار ديابلو كودي والمنتجة العالمية إيمي باسكال.

وقالت للمعجبين ”أريد أن أنقل هذه الرحلة الرائعة في الحياة كفنانة وموسيقية وراقصة وإنسانة تحاول شق طريقها في هذا العالم“.

وأضافت ”سيكون محور هذا الفيلم هو الموسيقى.. نعم فالموسيقى أبقتني مستمرة والفن أبقاني على قيد الحياة، كما أن هناك الكثير من القصص الملهمة التي لم تُروَ“.

وتعد مادونا صاحبة أكثر الأغاني مبيعا في العالم على الإطلاق، حيث بلغ الحجم العالمي لمبيعاتها 335 مليون تسجيل.