مادونا تعلن مشاركتها في كتابة وإخراج فيلم يروي قصة حياتها

أعلنت استوديوهات ”يونيفرسال بيكشرز“ التابعة لشركة كومكاست، أن أيقونة موسيقى البوب مادونا ستشارك في إخراج وكتابة فيلم يتناول قصة حياتها وسيرتها الفنية.

وأضافت يونيفرسال بيكشرز، أن أيقونة البوب ستشارك في كتابة الفيلم مع ديابلو كودي، كاتب السيناريو الحائز على جائزة الأوسكار من الأفلام بما في ذلك ”Juno and Young Adult“.

وقالت مادونا في بيان: ”أريد أن أنقل هذه الرحلة الرائعة في الحياة كفنانة وموسيقية وراقصة وإنسانة تحاول شق طريقها في هذا العالم“.

وأضافت: ”سيكون محور هذا الفيلم هو الموسيقى.. نعم فالموسيقى أبقتني مستمرة والفن أبقاني على قيد الحياة“.

ومن المتوقع أن يروي السيناريو قصة صعود مادونا من أحياء نيويورك الفقيرة إلى النجومية العالمية.

كما ستعمل أيضًا مع إيمي باسكال، منتجة عالمية شاركت في إنتاج فيلم A League of their Own، عام 1992، الذي ظهرت فيه مادونا.

ووصفت باسكال الفيلم بأنه ”عمل مفضل بالنسبه لها“، مضيفة: ”لا أستطيع أن أتخيل أي شيء أكثر إثارة من التعاون مع أيقونة البوب ومع ديابلو لتقديم قصتها الحقيقية على الشاشة الكبيرة“.

ولم يعلن بعد عن جدول زمني لإنتاج الفيلم أو عن بدء القيام بتجارب آداء لضمّ الممثلين، لكن مادونا تحدثت عن مراحل الكتابة الأولى عبر موقعها على ”إنستغرام”.

ومشروع الفيلم الذي لا يحمل عنواناً بعد، هو الفيلم الثالث من إخراج مادونا بعد فيلم ”فيلث أند ويسدوم“ عام 2008 و“دبليو إي“ في 2011.

وبهذا، ستدخل مادونا إلى هذا النوع السينمائي بواسطة شركة ”يونيفرسال بيكتشرز“ التي سبق وأثارت غضب النجمة بسبب تبني سيناريو كاذب وغير رسمي تناول سيرة حياتها.

وأضافت: ”لا أحد يعرف ما أعرفه وما رأيته.. أنا فقط أستطيع أن أقول قصتي، أي شخص آخر يحاول فهو دجال أو مغفل“.

على صعيد آخر، ولدت مادونا في 16 أغسطس 1958، في باي سيتي، في ولاية ميتشغان، وهي راقصة استعراضية ومغنية وعارضة أزياء ومنتجة وكاتبة وسيدة أعمال وناشطة أمريكية من أصول إيطالية.

وتعد مادونا صاحبة أكثر الأغاني مبيعا في العالم على الإطلاق، حيث بلغ الحجم العالمي لمبيعاتها 335 مليون تسجيل.

وشاركت مادونا خلال مسيرتها، التي امتدت لأكثر من 50 عاما، في عدة أفلام من بينها (إيفيتا) و“دوري خاص بهن“ (إيه ليج أوف ذير أون).