رضوى الشربيني تعتذر عن تصريحها المثير للجدل بشأن الحجاب (فيديو)

اعتذرت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني، عن تصريحها المثير للجدل بشأن النساء غير المجبات، قائلة: ”أنا غلطت“.

وذكرت الشربيني في مقطع فيديو خلال إحدى حلقات برنامجها ”هي وبس“، أنها ”لم تستطع التعبير عن وجهة نظرها“، في تصريحها الذي أثار جدلا.

وأوضحت أنها ”قابلت الكثير من المحجبات خلال تلك الفترة يسألونها عن خلعهن الحجاب كونه مقيدا لهن في الخروج مع أزواجهن، ومن هذا المنطلق، شكرت المحجبات، لكن هذا الشكر انقلب ضدها باتهامها بالإساءة لغير المحجبات“.

وأضافت: ”أولا أنا بعتذر جدا إنكم فهمتوا ده ومفيش حد بإيديه يدخل الجنة أو النار غير ربنا سبحانه وتعالى“.

وأشارت الشربيني إلى أنها ”كانت تقصد من وراء تصريحها بأن المحجبة هي التي عملت ما عليها أكثر منها ومن غير المحجبة“، مشددة على أن ”هذا ليس له علاقة بأن غير المحجبة امرأة سيئة“.

وكانت الإعلامية المصرية قالت في قت سابق إن ”الفتاة المحجبة هي أفضل من غير المحجبة 100 ألف مرة“، واصفة غير المحجبات بالـ“بني آدميين الأقل إيمانا وشيطانهن أقوى منهن“.

وأثارت هذه التصريحات الجدل، حيث تقدمت عدة فتيات مصريات من غير المحجبات إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، بشكاوى ضدها بسبب حديثها عن الحجاب، معتبرات أنهن ”تعرضن للإهانة“.

وقررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، أمس الأحد، فتح تحقيق عاجل مع الشربيني في الشكاوى التي تلقاها المجلس بشأن تصريحاتها.