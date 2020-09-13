مصر.. فتح تحقيق مع رضوى الشربيني بسبب حديثها "المثير للجدل" عن الحجاب

تقدمت عدة فتيات مصريات من غير المحجبات إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، بشكاوى ضد الإعلامية رضوى الشربيني؛ بسبب حديثها عن الحجاب في إحدى حلقات برنامجها ”هي وبس“، معتبرات أنها أهانتهن بوصفها إياهن بالأقل إيمانا، وغيرها من الصفات الأخرى.

وقررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، اليوم الأحد، فتح تحقيق عاجل مع الإعلامية المصرية رضوى الشربيني في الشكاوى التي تلقاها المجلس بشأن تصريحات قديمة لها خلال برنامجها ”هي وبس“؛ بشأن الفتيات غير المحجبات.

وذكرت الشربيني، خلال إحدى حلقات برنامجها، في وقت سابق، أن الفتاة المحجبة هي أفضل من غير المحجبة 100 ألف مرة، وأن الفتاة غير المحجبة شيطانها عندها نفسها، واصفة إياهن بالـ“بني آدميين“ الأقل إيمانا وشيطانهن أقوى منهن.