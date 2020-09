ملكة كابلي تثير الجدل بشأن زوجها (فيديو وصور)

أثارت مشهورة السوشيال ميديا السعودية ملكة كابلي الجدل بمقاطع في حسابها بسناب شات فسرها متابعون على أنها مؤشر على خلافات بينها وبين زوجها المشهور الكويتي أحمد السالم وهو ما لم يتأكد حتى الآن.

وفي المقاطع تتحدث ملكة كابلي عن ”الغشاش والكذاب“.

You are very strong , we love you ♥️♥️♥️#ملكه_كابلي pic.twitter.com/ksXEeyfV2C

— AFNAN🦋 (@fnu97) September 13, 2020