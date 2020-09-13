ملكة كابلي تثير الجدل بشأن زوجها (فيديو وصور)

أثارت مشهورة السوشيال ميديا السعودية ملكة كابلي الجدل بمقاطع في حسابها بسناب شات فسرها متابعون على أنها مؤشر على خلافات بينها وبين زوجها المشهور الكويتي أحمد السالم وهو ما لم يتأكد حتى الآن.
وفي المقاطع تتحدث ملكة كابلي عن ”الغشاش والكذاب“.
You are very strong , we love you ♥️♥️♥️#ملكه_كابلي pic.twitter.com/ksXEeyfV2C
— AFNAN🦋 (@fnu97) September 13, 2020
وفي المقابل نشر زوجها مقولة غامضة مشابهة
لكنه بدا يمارس حياته الطبيعية إذ ظهر في مقاطع على سنابه يمارس الرياضة في جيم بجدة.
كما نشر صورة لابنته مؤكدا أنها كل ما يهمه.
وتزوجت ملكة كابلي من الكويتي أحمد السالم، ولهما طفلة أطلقا عليها اسم ”قمر“، وتعتبر ملكة من الشخصيات النشطة جدا على مواقع التواصل الاجتماعي وتشكل هي وزوجها ثنائيا مثيرا للجدل، خاصة أنهما يشاركان تفاصيل حياتهما الخاصة باستمرار.