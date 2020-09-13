ملكة كابلي تثير الجدل بشأن زوجها (فيديو وصور)

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أثارت مشهورة السوشيال ميديا السعودية ملكة كابلي الجدل بمقاطع في حسابها بسناب شات فسرها متابعون على أنها مؤشر على خلافات بينها وبين زوجها المشهور الكويتي أحمد