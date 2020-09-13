13 سبتمبر

ملكة كابلي تثير الجدل بشأن زوجها (فيديو وصور)

ملكة كابلي تثير الجدل بشأن زوجها (ف...

أثارت مشهورة السوشيال ميديا السعودية ملكة كابلي الجدل بمقاطع في حسابها بسناب شات فسرها متابعون على أنها مؤشر على خلافات بينها وبين زوجها المشهور الكويتي أحمد

المصدر: فريق التحرير

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أثارت مشهورة السوشيال ميديا السعودية ملكة كابلي الجدل بمقاطع في حسابها بسناب شات فسرها متابعون على أنها مؤشر على خلافات بينها وبين زوجها المشهور الكويتي أحمد السالم وهو ما لم يتأكد حتى الآن.

وفي المقاطع تتحدث ملكة كابلي عن ”الغشاش والكذاب“.

وفي المقابل نشر زوجها مقولة غامضة مشابهة

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لكنه بدا يمارس حياته الطبيعية إذ ظهر في مقاطع على سنابه يمارس الرياضة في جيم بجدة.

كما نشر صورة لابنته مؤكدا أنها كل ما يهمه.

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وتزوجت ملكة كابلي من الكويتي أحمد السالم، ولهما طفلة أطلقا عليها اسم ”قمر“، وتعتبر ملكة من الشخصيات النشطة جدا على مواقع التواصل الاجتماعي وتشكل هي وزوجها ثنائيا مثيرا للجدل، خاصة أنهما يشاركان تفاصيل حياتهما الخاصة باستمرار.

 