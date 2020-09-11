كيت وينسلت نادمة على عملها مع وودي آلن وبولانسكي بعد اتهامهما بالاعتداء الجنسي

أعلنت الممثلة الإنجليزية كيت وينسلت عن ندمها للعمل مع المخرج والممثل والكاتب الأمريكي وودي آلن في فيلم ”Wonder Wheel“، الذي صدر عام 2017، والمخرج الفرنسي ذي الأصول البولندية رومان بولانسكي، الذي عملت معه في فيلم ”Carnage“، الذي صدر عام 2011.

ونشرت صحيفة ”ياهو“ الإلكترونية، أن تصريحات الممثلة وينسلت، جاءت خلال مقابلة صحفية مع مجلة ”فانتي فير“، حيث أكدت كيت أنها لا تستطيع العودة بالزمن للوراء، لكنها نادمة بشدة على تعاونها الفني مع هذين الشخصين اللذين كانا موضع تقدير كبير في وقت سابق في عالم صناعة السينما والفن.

وقالت وينسلت، البالغة من العمر 44 عاما، إن عليها تحمل مسؤولية عملها مع آلن وبولانسكي، وإن هناك عملين يجمعاها بهما، مؤرشفَين في سيرتها الذاتية خلال مشوارها الفني في عالم هوليوود.

والجدير ذكره أن السبب وراء تصريحات وينسلت، هو اتهام آلن بالاعتداء الجنسي على ابنته بالتبني ديلان فارو، وذلك خلال علاقته العاطفية بالممثلة الأمريكية مايا فارو.

وتأتي أيضا على خلفية، اتهام بولانسكي بالاعتداء الجنسي على فتاة تبلغ من العمر 13 عاما، بعد تخديرها خلال جلسة تصوير.

واعترف لاحقا بولانسكي بجريمته بعد عثور الشرطة على صور عارية في غرفته للفتاة، وفر قبل محاكمته إلى فرنسا.

وبينت وينسلت أنها لن تستطع العودة لنفس أسلوب الحياة، الذي كانت تتبعه قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، وأنها تتعهد بأن تكون أكثر وعيا خلال السفر.

وتصدر فيلم وينسلت ”Contagion“ (العدوى) عناوين الصحف والأخبار بعد 9 سنوات من عرضه، حيثُ يجسد ما يحدث في العالم بعد تفشي أحد الأوبئة، وكان دور كيت في الفيلم هو عالمة في مجال الأوبئة تحاول وقف انتشار الفيروس.