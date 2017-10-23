كيت وينسلت تحرج منظمي “مهرجان القاهرة السينمائي”

وقع اختيار إدارة مهرجان القاهرة السينمائي، على الفيلم الأمريكي “جبل بيننا” ليعرض في حفل افتتاح الدورة الـ 39، والذي تبدأ فعالياتها يوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، والفيلم بطولة البريطانية كيت وينسلت، وإخراج الفلسطيني هاني أبو أسعد.

وعلمت شبكة “إرم نيوز”، أن إدارة مهرجان القاهرة السينمائي أرسلت أكثر من برقية للنجمة البريطانية كيت وينسلت، للحضور إلى القاهرة للمشاركة في الفعاليات، ولكنها لم ترد، الأمر الذي دفع مدير المهرجان يوسف شريف رزق الله، إلى الاستعانة بالمخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد، والموزع أنطوان زند، لإقناع النجمة البريطانية بالحضور، ولكن باءت المحاولات بالفشل، ولم ترد كيت وينسلت.

وأكد مصدر مقرب من إدارة المهرجان، أن تجاهل وينسلت لمهرجان القاهرة، دفع القائمين على العمل لطرح أسماء بديلة منها أنجلينا جولي، وسلمى حايك.

وقال يوسف شريف رزق الله، المشرف الفني على إدارة مهرجان القاهرة السينمائي لـ “إرم نيوز”إنني “أتمنى نشر الأخبار الإيجابية عن المهرجان، وعلى أي حال أنا متفائل بالدورة القادمة، وسوف يحضر إلى القاهرة نجوم عالميون، لأنه رغم التحديات والظروف التي مر بها المهرجان، لا يزال يحظى بسمعة طيبة، وصفته الدولية تؤكد أنه قوي وجاذب للأنظار”.