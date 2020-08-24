تجميد أرصدة عبودكا وسندس القطان المتهمين بغسيل الأموال في الكويت

أصدرت النيابة العامة في الكويت، اليوم الاثنين، قراراً بالتحفظ على أرصدة نجم مواقع التواصل الاجتماعي عبدالله الجاسر الشهير بـ“عبودكا“ وسندس القطان المتهمين بقضية غسيل الأموال التي تصدَرت الحديث الإعلامي في البلد الخليجي مؤخراً.

ووفق وسائل الإعلام المحلية فقد تم اتخاذ القرار بعد الكشف عن تضخم حساباتهم، كإجراء احترازي سبق وأن تم اتخاذه بشأن مشاهير آخرين متهمين بذات القضية التي أُطلق عليها إعلامياً ”غسيل أموال المشاهير“.

وكانت النيابة العامة قد تلقت قبل أيام 15 بلاغا ضد متهمين بغسيل أموال، 6 بلاغات منها ضد مشاهير منهم عبودكا والقطان وعهود العنزي التي تم تجميد حساباتهم مؤخراً.

ووصل عدد البلاغات الموجهة إلى النيابة العامة بشأن قضية غسيل الأموال، إلى أكثر من 40 بلاغًا، منها بلاغات ضد مشاهير وشركات ووافدين، أدرجت أسماؤهم ضمن قائمة المتهمين بالقضية.

وأصدرت النيابة قرارات بتجميد أرصدة المتهمين، ومنعهم من السفر وحجز جميع المراكب واليخوت والدراجات المائية التي يملكونها.

ولم تقتصر اتهامات غسيل الأموال على مشاهير الكويت، فقد تعدتها لتطال أسماء مشاهير سعوديين اتهموا بالتواصل والتورط مع مشاهير الكويت بغسيل الأموال، وفق تقارير محلية.