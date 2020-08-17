نجل طلال مداح يثير جدلا بإعلانه وقف بث أغاني والده في العالم

أثار عبدالله طلال مداح، نجل الفنان السعودي الراحل طلال مداح، جدلًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، وتحديدا جمهور ومحبي الفن الذي قدمه والده.

وجاء الجدل، بعد أن أعلن عبدالله مداح رفع شكوى رسمية لوقف بث جميع أغاني والده في العالم بأسره، لحين تقنين الوضع ويصبح هو المتحكم الرئيس في إرث والده، بدلًا من تركها على المشاع.

ويبدو أن مشكلة لاحت في الأفق، نوّه إليها عبدالله طلال مداح، بقوله إن أغاني والده تم حجبها عن طريق sbc وMazzika بالاتفاق مع قولدن كاسيت كموزع لشركة فنون الجزيرة، وهو ما جعله يشتاط غضبًا؛ لأن كل شخص أصبح يفعل هذا من باب أنه من حقه عبر الإنترنت أن يفعل ذلك، وهو ما جعله يلجأ للشكوى، حتى يجد حلًا مع من يحجبون أغاني والده ومن يبثونها دون وجه حق.

وكتب عبدالله طلال مداح في تغريدة له عبر حسابه في موقع ”تويتر“ قائلًا: ”إلى الآن مش فاهم شركة مزيكا بعد ٢٠ سنة تقريبًا من وفاة المرحوم دخلت تحذف وتراسل برامج الاغاني وقنوات اليوتيوب ومين اعطاها الحق في كذا؟.. تحس الموضوع سلطة بس زاد الملح تبعها“.

إلى الأن مش فاهم شركة مزيكا بعد ٢٠ سنة تقريباً من وفاة المرحوم دخلت تحذف و تراسل برامج الاغاني و قنوات اليوتيوب و مين اعطاها الحق في كذا؟. تحس الموضوع سلطة بس زاد الملح تبعها. — عبدالله طلال مداح (@almaddaha) August 16, 2020

وأضاف نجل طلال مداح في تغريدة أخرى، قائلًا: ”لما ما كان فيه غيرنا نزلنا ما شي مجاني للجمهور، طالما فيه مواقع خاصة بالقنوات هذي توفر وتتحمل وتغنينا عن رفع الأغاني وتسجيلها واستئجار مساحات انترنت، غير وقت الشباب اللي بيضيع في العمل والرفع.. لو قناة لها شي يخصها عندنا بإمكانه يراسلنا مباشرة ونحذفه له“.

لما ما كان فيه غيرنا نزلنا ما شي مجاني للجمهور، طالما فيه مواقع خاصة بالقنوات هذي توفر و تتحمل و تغنينا عن رفع الأغاني و تسجيلها و استئجار مساحات انترنت، غير وقت الشباب اللي بيضيع في العمل و الرفع.

لو قناة لها شي يخصها عندنا بإمكانه يراسلنا مباشرة و نحذفه له. — عبدالله طلال مداح (@almaddaha) August 16, 2020

وفتحت تلك التغريدات باب الانقسام والجدل بين الجمهور، فالبعض اعترض، وآخرون رأوا أن من حقه كوريث لوالده أن يفعل ما يريد في إرث والده لمدة 50 عامًا، على اعتبار أنه الوريث الوحيد، غير أن عبدالله طلال مداح، واصل حديثه مع المغردين، كما ترك تغريدات أخرى له.

وكان عبدالله طلال مداح قد دوّن تغريدة له، قال فيها: ”كثير من أغاني الوالد بتحجب عن طريق sbc وMazzika باتفاق مع قولدن كاسيت كموزع لشركة فنون الجزيرة“.

وأضاف نجل طلال مداح، قائلًا: ”وبما إن الموضوع وصل لكل واحد يقول حقي انترنتيًا، وعشان أريحهم كلهم وغيرهم رفعت شكوى بتوقيف كافة أعمال طلال مداح في العالم كله الين يحلوها معانا“.

كثير من أغاني الوالد بتحجب عن طريق sbc و Mazzika بإتفاق مع قولدن كاسيت كموزع لشركة فنون الجزيرة. و بما إن الموضوع وصل لكل واحد يقول حقي انترنتياً.

و عشان أريحهم كلهم و غيرهم رفعت شكوى بتوقيف كافة اعمال طلال مداح في العالم كله الين يحلوها معانا.

@sbc @Mazikka — عبدالله طلال مداح (@almaddaha) August 15, 2020

وقال عبدالله طلال مداح في تغريدة له نشر خلالها صورًا من ألبومات والده وعلق: ”مين قولدن كاسيت اللي يا دوب موزع لفنون الحزيرة اللي تعطي حقوق“.

مين قولدن كاسيت اللي يا دوب موزع لفنون الحزيرة اللي تعطي حقوق لمزيدا. pic.twitter.com/3vbh2IcRh2 — عبدالله طلال مداح (@almaddaha) August 15, 2020

وهاجم عبدالله طلال مداح، الموسيقار المصري هاني مهنى، باعتباره المتحكم في شركة فنون الجزيرة، منوهًا بأنه يمنح ما لا يملكه من أغاني في فنون الجزيرة للغير، رغم أنه صديق لوالده الراحل.

وكتب عبدالله في تغريدته قائلًا: ”هاني كصديق الوالد والنعم به.. لكن يتصرف في شغل فنون الجزيرة اللي ما يملكه عشان فلان ولا علان…. خليهم ينفعوك“.

هاني كصديق الوالد و النعم به. لكن يتصرف في شغل فنون الجزيرة اللي ما يملكه عشان فلان و لا علان…. خليهم ينفعوك. — عبدالله طلال مداح (@almaddaha) August 15, 2020

وبدأ الجمهور في التعاطي مع تغريدات عبدالله طلال مداح، فقال شملان السويلم: ”ما اختلف معاك بانتاجهم، بس لما تنحذف مقاطع مالهم دخل فيها شنو تفسيرها؟ يعني حفل الماريوت بالقاهرة مثلاً انحذفت من غير سبب“.

ما اختلف معاك بانتاجهم، بس لما تنحذف مقاطع مالهم دخل فيها شنو تفسيرها ؟ يعني حفل الماريوت بالقاهرة مثلاً انحذفت من غير سبب — شملان السويلم (@Shhh360) August 16, 2020

وحرص نجل طلال مداح على توضيح الصورة، وبعدها قال المتابع ذاته: ”الآن اتضحت الصورة عندي، عموماً لابد من وقفة من ورثة المرحوم ابو عبدالله ووضع حد لهذه الفوضى، وانا الي عرفته سابقاً أن انتاجات قولدن كاست لهاني مهنا قد باعها لمزيكا المملوكة لمحسن جابر“.

الآن اتضحت الصورة عندي، عموماً لابد من وقفة من ورثة المرحوم ابو عبدالله ووضع حد لهذه الفوضى، وانا الي عرفته سابقاً أن انتاجات قولدن كاست لهاني مهنا قد باعها لمزيكا المملوكة لمحسن جابر. — شملان السويلم (@Shhh360) August 16, 2020

وغرّدت روز السباعي قائلًة: ”عن نفسي وقفت اسمع طلال مداح لين ما تنحل المشاكل بجد والله من حقك تعمل كل شي بس هل في يوم من الأيام سمعت في أبناء فنانين وقفوا انتشار أعمال آبائهم الفنية بعد وفاتهم.. أكيد ما نعرف ايش التفاصيل ولكن من وجهة نظر خلي الدنيا كلها تسمع طلال وبس“.

عن نفسي وقفت اسمع طلال مداح لين ما تنحل المشاكل 🌝 بجد والله من حقك تعمل كل شي بس هل في يوم من الايام سمعت في ابناء فنانين وقفو انتشار اعمال اباءهم الفنية بعد وفاتهم. اكيد ما نعرف ايش التفاصيل ولكن من وجهة نظر خلي الدنيا كلها تسمع طلال وبس 💕 — Rose Alsibaie (@rosealsibaie) August 16, 2020

وتابع فهد بن حمد السحيمي القحطاني قائلًا: ”يا ابو طلال شركة فنون الجزيرة بعد تنازل الامير عنها لراشد الماجد همشت اعمال المرحوم مع الاسف و اصبحنا نتابع الاخ حمد الكواري الذي كل فترة يتصدق علينا ببث عمل جديد ايعقل هذا“.

يا ابو طلال شركة فنون الجزيرة بعد تنازل الامير عنها لراشد الماجد همشت اعمال المرحوم مع الاسف و اصبحنا نتابع الاخ حمد الكواري الذي كل فترة يتصدق علينا ببث عمل جديد ايعقل هذا — فهد بن حمد السحيمي القحطاني (@aboqalaf) August 15, 2020

وأردف مغرد يُدعى ”مشاري“ قائلًا: ”ليكون الاغاني ملك لك وباسمك .. هذه اغاني طلال طيب الذكر يجب ان تنشر وتتواجد بكل القنوات“.

ليكون الاغاني ملك لك وباسمك .. هذه اغاني طلال طيب الذكر يجب ان تنشر وتتواجد بكل القنوات — مشاري الذكرالله (@Viva_itti_1) August 15, 2020

ويعد الراحل طلال مداح من أكثر الفنانين جماهيرية؛ إذ بدأ مشواره الفني بسن صغيرة، وأبدى رغبة جامحة بتعلم الموسيقى منذ أن كان في المدرسة، وبدأ مشواره الفني بشكل فعلي، عندما بلغ العشرين عامًا، واستمر حتى آخر لحظات حياته؛ حيث توفي وهو يغني ويعزف على العود.

وحمل ”صوت الأرض“ مسؤولية إيصال الأغنية الخليجية لخارج الحدود؛ فكان من الأوائل الذين ساهموا في نشر الأغنية السعودية خارج المملكة، وتميز ببساطته وكرمه طيلة حياته، وكانت له فلسفته الفكرية المختلفة والمميزة، وقد قدم الكثير والكثير من الأعمال الموسيقية وعمل مع الكثير من الملحنين والشعراء والموسيقيين، وكان له دور كبير في تطوير الموسيقى السعودية بشكل عام.