الفنانة الكويتية شوق الهادي تعلن إصابتها بفيروس كورونا

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أعلنت الفنانة الكويتية شوق الهادي، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن ثبتت إيجابية عينة التحليل الذي أجرته. وكتبت الفنانة شوق الهادي في منشور لها عبر